SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o fim do primeiro tempo de Botafogo x Santos, pelo Brasileirão, o diretor-executivo de futebol do Peixe, Alexandre Mattos, criticou fortemente o VAR.

"Deu vantagem em quatro contra um, nunca vi uma vantagem dessa. Falta de respeito, é toda hora. O VAR no Brasil é... não tenho nem palavras para falar o tanto que é catastrófico. [...] Falta, puxou a camisa, era para amarelo. Ele deu a vantagem, tomamos o contra-ataque e depois o gol. Está muito difícil", disse Alexandre Mattos, diretor-executivo de futebol do Santos, à TV Globo.

O QUE ACONTECEU

O Santos reclamou que o segundo gol do Botafogo teve origem em uma falta para a equipe paulista. No lance, Lautaro Díaz dividiu com Vitinho. O juíz não deu falta e Joaquín Correa marcou para os mandantes na sequência.

O primeiro tempo terminou 2 a 1 para os cariocas. Joaquín Correa havia marcado o primeiro, e Souza empatou para o Santos antes do gol reclamado.

Mattos também usou como exemplo o jogo anterior para criticar a arbitragem, no qual o Santos perdeu para o Vitória.

"Contra o Vitória, teve um pênalti aos quatro minutos para o Santos. Eles são tão incompetentes que não mostram nem as câmeras. O Lautaro chutou o chão exatamente porque bateram na perna dele. Aí depois deram um pênalti, numa falta de critério horrorosa, que não existe", disse Alexandre Mattos.


