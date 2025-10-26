SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1 neste domingo (26), na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

Carlos Vinícius fez os três gols do Grêmio, enquanto Igor Formiga descontou para o Juventude. Com a vitória, o Imortal chega a 20 jogos sem perder em casa para o rival gaúcho, mantendo um tabu que já dura mais de 20 anos.

O jogo foi marcado pela grande quantidade de faltas do Juventude no 1º tempo. Foram 21 faltas ao todo da equipe de Thiago Carpini somente na primeira etapa, contra apenas 7 do Grêmio. O árbitro distribuiu cinco cartões amarelos para o time jaconero no 1º tempo.

O Grêmio vai a 39 pontos e sobe para a 11ª posição do Brasileirão, se afastando da zona de rebaixamento. O Juventude segue na vice-lanterna com 26 pontos, a seis pontos do Santos, primeiro time fora do Z4.

O próximo confronto do Grêmio é contra o Corinthians, fora de casa, no domingo. No mesmo dia, o Juventude recebe o Palmeiras no Alfredo Jaconi.

TABU HISTÓRICO

O Grêmio não perde para o Juventude em casa há mais de 20 anos. A última derrota do Imortal para o rival gaúcho jogando como mandante ocorreu em agosto de 2004.

Naquela ocasião, o Grêmio perdeu por 4 a 2, de virada, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão daquele ano. De lá para cá foram 20 jogos contando com a partida deste domingo (26), com quinze vitórias gremistas e cinco empates.

GOLS E DESTAQUES

Segue o jogo. Aos 6 minutos do 1º tempo, o Grêmio puxou um contra-ataque rápido com Amuzu pela esquerda, que rolou para dentro da área para Carlos Vinícius. O atacante gremista foi trombado pelo zagueiro Marcos Paulo e caiu na área. O árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) manda o jogo seguir.

De olho no VAR. Momento de tensão na Arena do Grêmio. O jogo fica parado por 5 minutos, por dois motivos: o VAR checa o possível pênalti, que não houve, e a equipe médica do Grêmio aproveita para entrar em campo e atender Amuzu, que no lance anterior também caiu no gramado e tomou um pisão na perna.

Jogo truncado. Com meia hora de bola rolando, poucas chances foram criadas no 1º tempo. Para piorar, os jogadores de ambas as equipes abusaram das faltas, passes errados e até domínios de bola. Em uma delas, Alysson tenta dominar na lateral do campo e fura, para descontentamento do técnico Mano Menezes, que estava em cima do lance.

Pênalti para o Grêmio! Aos 31 minutos, Marlon avançou pela esquerda e cruzou na área do Juventude. Alysson foi para a bola, ganhou a dianteira e foi tocado no calcanhar por Alan Ruschel. A equipe do Juventude reclama muito, atrasa a batida e dificulta a vida do árbitro Alex Gomes Stefano, que chega a dar cartão amarelo para Rodrigo Sam pela reclamação.

1 x 0: Carlos Vinícius bateu cruzado do lado esquerdo de Jandrei, que até acertou o canto mas não alcançou a bola. O Imortal abre o placar em casa.

Os jogadores não colaboram. O 1º tempo do clássico gaúcho foi muito faltoso, e o árbitro Alex Gomes distribuiu seis cartões amarelos na primeira etapa, sendo cinco somente para os jogadores do Juventude, que fez ao todo 21 faltas na primeira etapa. Teve falta de tudo que é jeito, com entradas duras, por atrasar reposição de bola, por falta tática para matar jogadas, por reclamação...

Faltou futebol. O jogo foi tão picotado na reta final do 1º tempo que o árbitro deu 6 minutos de acréscimos, depois mais 1 minuto e, não satisfeito, deixou a bola rolar por mais 1 minuto.

Fala, jogador! Autor do único gol do 1º tempo, Carlos Vinícius reclamou na saída do gramado da quantidade de faltas do Juventude no 1º tempo.

"Tenho certeza que tem tá acompanhando o jogo tanto aqui no estádio como em casa não está feliz, porque o jogo não está fluindo, é muita falta. Acho que eles vieram com esse plano, de fazer esse rodízio de faltas para segurar o nosso jogo. Quem veio ver o jogo para ver um espetáculo não tá conseguindo porque o jogo tá muito parado", disse Carlos Vinícius, do Grêmio, ao Premiere.

2 x 0: Aos 3 minutos do 2º tempo, o Grêmio triangulou pela esquerda e Amuzu deu um passe em profundidade na área para Carlos Vinícius, que usou o corpo para se proteger da marcação e finalizou rasteiro para fazer seu segundo gol na partida.

Baita chance do Juventude. Giovanny, que entrou no 2º tempo, cortou pela esquerda e bateu de chapa buscando a gaveta, mas Tiago Volpi defendeu fazendo uma bela ponte e evitou o gol jaconero.

Olha o contra. O Grêmio aproveita um contra-ataque e Amuzu fica de frente para o gol para fazer o 3 a 0 aos 13 minutos do 2º tempo, mas bate forte por cima do gol.

Mais uma para fora. Aos 14 minutos, o Grêmio cobrou falta pela direita e a bola sobrou na pequena área, mas Alysson desperdiçou mais uma chance batendo por cima do travessão.

3 x 0: Carlos Vinícius completou o hat-trick na Arena aos 23 minutos do 2º tempo. O atacante recebeu de Alysson na área, passo pela marcação e bateu de esquerda para fazer seu terceiro gol no clássico gaúcho.

Tava na cara... Depois de tantas faltas e advertências, o Juventude teve um jogador expulso aos 24 minutos do 2º tempo. O zagueiro Marcos Paulo puxou Carlos Vinícius pela camisa e tomou o segundo amarelo, indo para o chuveiro mais cedo.

Festa da torcida tricolor. Com o 3 a 0 no placar, a torcida gremista começou a gritar "olé" aos 28 minutos do 2º tempo. Mano Menezes aproveita para fazer substituições, inclusive tirando Carlos Vinícius para o atacante ser ovacionado na Arena.

3 x 1: Pavón tentou um passe de trivela para Amuzu, mas a defesa do Juventude faz o corte e a bola sobra para o lateral Igor Frormiga diminuir o placar finalizando forte. A bola ainda desviou antes de morrer no fundo da rede de Volpi.

Era para ser 4 a 1. O jogo só não virou passeio por conta da má pontaria de Aravena. O ponta Pavón avançou pela esquerda e rolou para o meio da área. Aravena chegou batendo, mas chutou em cima da zaga do Juventude. No rebote, mandou por cima do gol.