SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Botafogo e Santos empataram na tarde deste domingo, em 2 a 2, no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Joaquín Correa marcou os dois gols dos mandantes, enquanto Souza e Barreal anotaram pelo lado do Peixe. O primeiro gol do Botafogo foi feito aos 22 segundos de jogo, assumindo o posto de gol mais rápido do Brasileirão até agora.
O resultado é ruim para os objetivos das duas equipes. O Botafogo fica com 47 pontos, na sexta posição, e não se aproxima do G4. O Mirassol tem 55. Já o Santos chega a 32 pontos e fica em 16º, não se distanciando do Z4. O Vitória, com um ponto a menos, abre a zona da degola.
O Botafogo volta a campo no sábado, quanto visita o Mirassol num duelo importante pelo G4.
O Santos, por sua vez, recebe o Fortaleza, na segunda-feira, dia 3. O confronto é decisivo para as duas equipes que lutam contra o rebaixamento.
GOL MAIS RÁPIDO
O primeiro gol do Botafogo foi marcado aos 22 segundos de jogo, por Joaquín Correa, sendo o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro até agora. O tento anotado também foi o primeiro do argentino com a camisa do Glorioso, após 21 jogos.
Anteriormente, a marca pertencia a Alan Franco que, na partida deste sábado (25) entre Atlético-MG e Ceará, marcou aos 23 segundos.
O atacante do Fogão estava inspirado e, ainda no primeiro tempo, balançou as redes mais uma vez, anotando um golaço para desencantar.
LANCES IMPORTANTES
1x0: O Santos iniciou a partida com a posse e mandou para frente. Danilo armou a jogada no campo de defesa e acionou Jeffinho, que achou linda bola para Joaqín Correa na costas da defesa. O atacante argentino desviou de primeira e abriu o placar aos 22 segundos de jogo, marcando o gol mais rápido do Brasileirão.
Cabeçada para fora: Aos 15 minutos, Santiago Rodríguez teve espaço na intermediária e encontrou Chris Ramos dentro da área. O camisa 9, no entanto, errou a mira e perdeu boa oportunidade.
1x1: O Santos empatou o placar aos 26 minutos. Igor Vinícius cruzou da direita, Newton tentou afastar e a bola acabou sendo bloqueada por Souza, morrendo no fundo da rede.
2x1: Joaquín Correa tabelou com Jeffinho e, de primeira, acertou um belo chute para colocar o Botafogo novamente à frente do placar, aos 38.
Léo Linck de peito: Frías lançou bola longa para Lautaro Díaz, que protegeu da marcação e arrancou, batendo forte de fora da área. O arremate potente explodiu no peito do goleiro Léo Linck.
Quase o terceiro: No fim do primeiro tempo, o Glorioso teve duas chances para ampliar. Santiago Rodríguez roubou bola de Souza e chutou da meia-lua para boa defesa de Brazão. Depois, Cuiabano recebeu cruzamento sozinho na segunda trave, mas cabeceou para fora.
Chances perdidas: A segunda etapa começou quente, com oportunidades para os dois lados. João Schmidt se esticou, mas não conseguiu completar o cruzamento de Lautaro Díaz. Pelo lado do Botafogo, Danilo deu lindo corte em Souza e bateu forte para boa defesa de Brazão.
Fogão querendo o terceiro: Barboza subiu no escanteio e exigiu outra boa ação do goleiro do Santos. Pouco depois, Cuiabano cobrou lateral na área, a bola ficou viva e sobrou para Danilo, que encheu o pé para mais uma defesa de Brazão.
2x2: Aos 21, Souza levou na linha de fundo e foi derrubado por Vitinho na área. O árbitro marcou pênalti, que foi convertido por Barreal após chute forte.
Brazão salvou!: Com 37 minutos, Alex Telles achou Joaquín Correa na área. O argentino finalizou bem, mas Brazão foi rápido para evitar seu terceiro gol.
Última chance: Aos 51 minutos, Alex Telles ainda arriscou de fora da área e a bola passou triscando o travessão.
*
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 X 2 SANTOS
Campeonato Brasileiro - 30ª rodada
Data: 26/10/2025 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Gols: Joaquín Correa, 22'1ºT; Joaquín Correa, 38'1ºT (BOT); Souza, 26'1ºT; Barreal, 22'2ºT (SAN)
Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Newton, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Danilo (Allan), Marlon Freitas e Santiago Rodríguez; Jeffinho (Savarino), Joaquín Correa e Chris Ramos (Arthur Cabral). Técnico: Davide Ancelotti.
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte (Guilherme), Luan Peres, Adonis Frías e Souza (Escobar); João Schmidt, Victor Hugo (Willian Arão) e Rollheiser; Barreal (Caballero) e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.