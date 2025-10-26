CIDADE DO MÉXICO, MÉXICO (UOL/FOLHAPRESS) - Lando Norris controlou o GP da Cidade do México do começo ao fim, se aproveitou de um péssimo final de semana do companheiro de McLaren, Oscar Piastri, e tomou a liderança do campeonato da Fórmula 1 com quatro corridas para o final da temporada. O australiano chegou a andar em nono e terminou em quinto. A diferença entre os dois é de apenas um ponto.
Charles Leclerc, da Ferrari, foi o segundo colocado, e a terceira posição ficou com Max Verstappen, da Red Bull. O holandês, que também está na disputa pelo título, agora está a 36 pontos do líder.
O brasileiro Gabriel Bortoleto fez uma excelente primeira volta, pulou de 16º para 13º depois de cinco curvas, e terminou em 10º. É a primeira vez que o piloto da Sauber pontua desde o GP da Itália, no começo de setembro. E é a primeira vez, também, que o estreante pontua em uma pista em que nunca pilotou antes.
A corrida começou agitada, com quatro pilotos dividindo a primeira curva na disputa pela ponta. Leclerc e Verstappen saíram da pista. Norris manteve a ponta, com o monegasco atrás, Hamilton em terceiro e Verstappen em quarto, enquanto Piastri foi cauteloso, perdeu duas posições, e foi parar em nono.
COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO?
1 - Lando Norris (McLaren): 357 pontos
2 - Oscar Piastri (McLaren): 356 pontos
3 - Max Verstappen (Red Bull): 321 pontos
4 - George Russell (Mercedes): 258 pontos
PUNIÇÃO TIRA HAMILTON DE LUTA PELO PÓDIO
Verstappen foi para cima de Hamilton e os dois se tocaram. Logo depois, Hamilton saiu da pista quando se defendia, e foi punido com 10s por levar vantagem e saiu da disputa do que seria seu primeiro pódio pela Ferrari.
Ele foi parar atrás do grupo formado por Russell, Antonelli, Piastri e Tsunoda, enquanto Oliver Bearman aproveitou a disputa entre Hamilton e Verstappen para passar o holandês, e Antonelli também aproveitou para superar Russell.
Verstappen estava com uma estratégia diferente, e demorou muito mais para parar. Com isso, voltou atrás de Hamilton, mas com pneus mais novos e mais aderentes. Ele passou o britânico e depois viu Bearman, Russell, Piastri e Antonelli fazerem uma segunda parada, subindo para a terceira colocação.
VERSTAPPEN SE RECUPERA E BEARMAN TEM MELHOR RESULTADO DA HAAS NO ANO
Com pneus melhores, Verstappen passou a atacar Leclerc. Na penúltima volta, Verstappen estava grudado em Leclerc quando foi acionado um Safety Car Virtual. A corrida voltou a ter bandeira verde com meia volta para o fim e Leclerc se segurou em segundo.
Bearman também estava sendo pressionado por Piastri, que tinha superado as duas Mercedes. O britânico também conseguiu se segurar na quarta posição, conquistando a melhor posição da Haas na temporada.