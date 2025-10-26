SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Bragantino por 3 a 0, com dois gols de Vegetti e um de GB, em jogo realizado em Bragança Paulista, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca passou o São Paulo na tabela e está na 8ª colocação, com 42 pontos.
A equipe cruzmaltina teve desfalque do destaque do time neste segundo turno, Rayan, que ficou no Rio com um edema na coxa. Já o Bragantino jogava pensando em se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento e tentar subir na tabela, mas está parado em 12º com 36 pontos.
Por sua vez, Vegetti quebrou a seca que vinha desde 31 de agosto, quando ele havia marcado um gol na vitória por 3 a 2 contra o Sport.
O JOGO
A primeira chance do jogo foi do Vasco, com Vegetti aproveitando cruzamento de Nuno Moreira e cabeceando com perigo. Dois minutos depois, o Bragantino chegou com John John, que bateu da entrada da área e Léo Jardim defendeu.
Aos 27, o Vasco abriu o placar após cruzamento de Luxas Piton para Vegetti, que chutou na entrada da pequena área e viu Cleiton defender a bola já dentro do gol, segundo a arbitragem. As informações da transmissão do Premiere indicam que o VAR não tinha uma imagem conclusiva do lance ? por isso, a decisão da arbitragem de campo foi mantida.
Pouco antes do intervalo, a equipe cruzmaltina teve boa chance em troca de passes na área, só que na hora de bater, Coutinho acabou atrapalhado pelo próprio companheiro de equipe. Enquanto isso, a torcida do Bragantino soltou algumas vaias.
Para o 2º tempo, o técnico Fernando Seabra tirou Laquintana para colocar Davi Gomes no ataque paulista. Aos cinco minutos, o Bragantino teve sua primeira chance desde o começo do primeiro tempo com Juninho Capixaba cabeceando pra fora. Três minutos depois, Sasha aproveitou sobra de escanteio e bateu da meia-lua, mas a bola saiu a esquerda do gol de Léo Jardim.
O time da casa se mostrava melhor no segundo tempo, mas não conseguia transformar em a superioridade em gol.
Aos 23, por outro lado, Paulo Henrique chutou da intermediária e Cleiton espalmou, para no rebote, Vegetti conferir e marcar o segundo dele: 2 a 0 para o Vasco.
O time visitante não desacelerou e com mudanças, passou a atacar mais. Pouco antes dos acréscimos, Andrés Gomez arrancou do meio-campo até a linha de fundo e tocou pra GB mandar forte para o gol, fechando o placar em 3 a 0.