SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras x Cruzeiro, jogo do Brasileirão ocorrido nesta noite no Allianz Parque, contou com uma polêmica de arbitragem ainda no 1º tempo ? na ocasião Gustavo Gómez acertou a canela de Wanderson em uma disputa de bola. O árbitro Rafael Rodrigo Klein não assinalou falta para os mineiros e, após revisão no VAR diante da lesão do cruzeirense, aplicou cartão amarelo para o zagueiro. Os visitantes se revoltaram com a decisão do juiz, já que queriam cartão vermelho direto.
O QUE EX-ÁRBITROS DIZEM SOBRE O LANCE?
Nadine Basttos: "Era para cartão vermelho. Mesmo que o Gómez tenha tocado na bola, ele deixa a perna estendida e com as travas da chuteira, atingindo com força a canela do Wanderson. Isso é considerado jogo brusco grave lance e, portanto, para expulsão."
Alfredo Loebeling: "O cartão era vermelho. O fato de o Gómez pegar primeiro na bola não muda nada. Ele toca a bola, mas deixa o pé erguido. O cartão é vermelho, sem dúvida nenhuma."
Renato Marsiglia: "O VAR (corretamente) fez a sua parte ao chamar o árbitro para rever o lance. O árbitro mostra o cartão amarelo num lance violento, em que Gustavo Gomez vai por cima da bola, direto na canela Wanderson. Eu mostraria cartão vermelho, sem dúvida."
Guilherme Ceretta (atual árbitro nos EUA): "Mais um capítulo triste da nova gestão... o último que sair apaga a luz e joga a chave fora. Eu não consigo entender o que está passando na cabeça dos árbitros ao rever o lance no monitor e não conseguir decidir certo. É um absurdo. Neste lance, é vermelho direto ? e fácil de aplicar. O pior de tudo é o Gustavo Gómez reclamar do amarelo, quando deveria agradecer mais um erro da arbitragem ao seu favor."
Ulisses Tavares: "É cartão vermelho. O Gómez atinge a canela do Wanderson com violência acima do normal, lesionando o atacante, que foi substituído. Me causa me espanto que nem falta foi marcada. Só na nossa arbitragem, infelizmente."