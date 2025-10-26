SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Cruzeiro empataram por 0 a 0, na noite deste domingo (26), no Allianz Parque, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão.
Carlos Miguel foi o nome do jogo. O goleiro do Palmeiras fez pelo menos três grandes defesas, uma delas no fim do jogo em finalização de Kaio Jorge dentro da pequena área.
Com o resultado, o Palmeiras assumiu a liderança isolada do Brasileirão com 62 pontos. O Flamengo tem 61 e uma vitória a menos.
O Alviverde volta a campo na próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra a LDU, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores. O time de Abel Ferreira precisar reverter um placar de 3 a 0 para avançar.
Já o Cruzeiro só joga no sábado (1), às 16h, contra o Vitória, no Mineirão.
CRÍTICAS E RECLAMAÇÕES
A arbitragem de Rafael Klein teve de lidar com muitas reclamações na noite deste domingo (26) no Allianz Parque.
Logo aos 11 minutos do 1º tempo, Klein foi chamado pelo árbitro de vídeo para checar um possível cartão vermelho para Gustavo Gómez. O defensor deu um carrinho em disputa de bola com Wanderson, e na sequência do lance acertou com as travas da chuteira a canela do atacante ? que não conseguiu continuar em campo. O árbitro analisou o lance no VAR por alguns minutos, mas só mostrou amarelo e deixou os cruzeirenses revoltados.
No segundo tempo foi a vez do Palmeiras reclamar um suposto pênalti quando a bola tocou em Villalba ao dar carrinho dentro da área. Abel ficou revoltado com a não marcação. Depois, Sosa balançou as redes aos 14 minutos após rebote de Cássio, mas Klein marcou uma falta durante o lance de ataque.
LANCES IMPORTANTES
Cruzeiro vai a loucura com não expulsão de Gustavo Gómez. Aos 11 minutos do 1º tempo, Gómez deu um carrinho para desarmar Wanderson e acertou a canela do atacante após a disputa de bola. O árbitro Rafael Klein foi chamado pelo árbitro de vídeo, mas após revisão do lance só deu cartão amarelo. Os jogadores do Cruzeiro ficaram indignados.
Carlos Miguel salva o Palmeiras. Aos 30 minutos do 1º tempo, Arroyo cobrou falta no ângulo e o goleiro palmeirense fez bela defesa para evitar o primeiro gol da Raposa.
Vitor Roque desperdiça boa chance para o Palmeiras. Aos 5 minutos do 2º tempo, Jefté escapou pelo lado esquerdo, chegou à linha de fundo e cruzou na área. Vitor Roque conseguiu cabecear livre, mas a bola subiu demais.
Carlos Miguel brilha mais uma vez. Aos 10, Christian cruzou bola na área, Fuchs não conseguiu cortar e a bola sobrou para Arroyo dentro da área. O atacante finalizou forte, mas Carlos Miguel voou para fazer uma bela defesa.
Sosa abre o placar para o Palmeiras, mas gol é anulado. Aos 14, Maurício cruzou bola na segunda trave, Flaco López ganhou no alto de Fabrício Bruno e cabeceou para o gol. Cássio segurou a bola no chão, mas Sosa aproveitou e mandou para o gol. A arbitragem marcou falta no lance, gerando reclamações dos palmeirenses.
Fabrício Bruno, do Cruzeiro, é expulso. Aos 25, Allan puxou contra-ataque do campo de defesa, fez fila até a entrada da área da Raposa e sofreu falta de Fabrício Bruno. O defensor levou o segundo amarelo e foi expulso.
Garrafada. O goleiro Cássio foi atingido por uma garrafa enquanto se preparava para chutar a bola. O goleiro caiu, recebeu atendimento médico, e o duelo ficou alguns minutos parado.
Carlos Miguel garante empate para o Palmeiras. Aos 47, o Cruzeiro puxou contra-ataque, Matheus Pereira buscou a linha de fundo e cruzou rasteiro para Kaio Jorge dentro da pequena área. O atacante finalizou, mas Carlos Miguel se esticou todo para fazer grande defesa com a perna esquerda.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 0 X 0 CRUZEIRO
Data e horário: 26 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
Competição: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Público: 40.209
Renda: R$ 2.679.848,80
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (RS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartão vermelho: Fabrício Bruno (CRU)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Raphael Veiga), Murilo e Gustavo Gómez; Khellven (Giay), Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson (Sosa) e Jefté; Flaco López (Bruno Rodrigues) e Vitor Roque (Allan). T.: Abel Ferreira.
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira (Eduardo); Christian, Wanderson (Arroyo (Jonathan)) e Kaio Jorge. T.: Leonardo Jardim.