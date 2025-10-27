Em uma partida emocionante diante da torcida juiz-forana, o JF Vôlei venceu o Azulim Monte Carmelo, também de Minas Gerais, por 3 sets a 2, no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos na noite desse domingo (26). As parciais foram 26/24, 25/22, 21/25, 22/25 e 15/12, em um duelo equilibrado e de alto nível técnico, válido pela segunda rodada da Superliga Masculina A.

Depois de abrir 2 sets a 0, o JF Vôlei viu o adversário reagir e empatar a partida, levando a decisão para o tie-break. No set decisivo, o bloqueio, um dos fundamentos mais eficientes da equipe na noite, foi determinante para o triunfo. Na partida, foram 12 pontos de bloqueio, contra 9 do Monte Carmelo. Com muita garra e o apoio da torcida, o time juiz-forano confirmou a vitória e fez história no retorno à elite nacional após sete anos longe da Superliga.

FOTO: Isabella Oliveira - Em duelo equilibrado e decidido no tie-break, JF Vôlei supera o Azulim Monte Carmelo por 3 sets a 2 e celebra o retorno vitorioso à elite nacional diante da torcida juiz-forana.

O oposto Wesleen foi um dos destaques da partida, marcando 36 pontos dos 109 feitos pela equipe juiz-forana. Ele também havia sido destaque na estreia contra o Sada Cruzeiro e voltou a ser decisivo em Juiz de Fora.

“É fruto do trabalho do dia a dia. A gente ficou com aquele gostinho de querer mais depois do Mineiro e entrou na Superliga com outro foco. Todo mundo acredita no projeto, todo mundo se apoia e vai junto. Espero continuar ajudando o time e, se Deus quiser, sair com mais uma vitória no próximo jogo”, afirmou Wesleen.

O técnico André Silva comemorou o resultado e destacou a importância da vitória para a confiança do grupo, que conta com vários atletas estreando na elite do vôlei brasileiro.

“Foi a primeira vitória de muitos atletas na Superliga. A gente já imaginava que seria um jogo muito aberto, equilibrado. Tivemos bons momentos, oscilamos um pouco, o Monte Carmelo cresceu nos dois sets seguintes, mas no tie-break nosso saque entrou bem e o bloqueio funcionou, o que fez toda a diferença para garantir o resultado”, avaliou o treinador.

André também ressaltou a evolução da equipe em relação à estreia contra o Sada Cruzeiro.

“Contra o Sada sabíamos das dificuldades, é uma equipe muito forte. Hoje enfrentamos um adversário mais parelho e conseguimos impor nosso ritmo. Ajustamos o que erramos na primeira partida e mostramos que temos um grupo grande, que trabalha todo dia. Isso é importante para crescer na competição”, completou.

FOTO: Isabella Oliveira - Bloqueio foi o fundamento decisivo para a vitória, foram 12 pontos de bloqueio, contra 9 do Monte Carmelo

O diretor do clube, Maurício Bara, destacou a importância simbólica do triunfo em Juiz de Fora e o significado da partida para o projeto.

“É uma felicidade enorme vencer a primeira na Superliga, ainda mais diante da nossa torcida, depois de sete anos. É um grupo jovem, que vem amadurecendo. Essa vitória mostra que estamos no caminho certo. Nosso principal objetivo é a permanência, mas sabemos que podemos sonhar com mais. Partidas como essa são fundamentais para dar confiança e estabilidade”, afirmou.

Com o resultado, o JF Vôlei soma dois pontos e ocupa a sétima colocação na tabela da Superliga. O líder é o Vôlei Guarulhos, com cinco pontos, seguido por Vôlei Renata, Sesi-SP, Sada Cruzeiro, Praia Clube e Suzano Vôlei, todos com três pontos.

O próximo desafio da equipe será no sábado, 1º de novembro, às 16h, no Ginásio Rio Vermelho em Goiânia, contra o Saneago Goiás.

“A Superliga é muito equilibrada. Todo jogo é difícil e exige muito foco. Vamos continuar trabalhando e buscando pontos importantes fora de casa”, concluiu o técnico André Silva.

