O Uberabinha ficou no empate em 0 a 0 com o Social, na manhã desse domingo (26), no Estádio Louis Ensch, o Luisão, em Coronel Fabriciano, no jogo de ida da final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro Sub-20. Com o resultado, o time juiz-forano segue invicto na competição e decide o título em casa, no próximo sábado (1º), às 15h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, o Helenão.

A equipe comandada por Wesley Assis chegou aos 11 jogos sem derrota, somando 8 vitórias e 3 empates, com 28 gols marcados e apenas 9 sofridos, números que reforçam a solidez da Tropa do Urso ao longo da temporada.

Após a partida, o treinador avaliou o desempenho do time e destacou as dificuldades enfrentadas.

“Foi um jogo digno de final, muito difícil. O adversário chegou por méritos próprios, mas acho que o nosso pior adversário hoje foi a nossa postura no primeiro tempo. Saímos um pouco do nosso modelo de jogo e tivemos dificuldades com o campo, que estava em uma condição ruim. Mas isso não é desculpa, porque o gramado estava ruim para os dois lados”, afirmou Wesley.

O técnico reconheceu a melhora da equipe na etapa final, após ajustes no intervalo.

“No segundo tempo, tivemos uma mudança de atitude. Conversamos no vestiário sobre a necessidade de ajustar o posicionamento, principalmente na saída de bola. Conseguimos jogar mais com a bola no pé, criamos boas situações e, mesmo sofrendo alguns contra-ataques, não tomamos gol”, explicou.

Wesley destacou ainda o valor do resultado fora de casa, em um ambiente adverso.

“Foi um empate importante. Atuamos em um clima hostil, com torcida a favor do adversário, e mesmo assim os meninos se comportaram muito bem. Agora é trabalhar nesta última semana, corrigir os detalhes e aproveitar melhor as oportunidades em casa”, completou o treinador.

Com o acesso à elite já garantido, o Uberabinha pode coroar a campanha com um título inédito no próximo sábado, diante da torcida juiz-forana, no Helenão.

