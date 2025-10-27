RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou o áudio do VAR que mostra como o árbitro Rafael Rodrigo Klein decidiu não expulsar o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, diante do Cruzeiro.

"Eu vou voltar com cartão amarelo, ok? Porque esse jogador chuta a bola e não tem tempo para tirar esse pé, ok? Tiro livre direto e cartão amarelo", disse o árbitro, após analisar a jogada à beira do campo.

Klein contrariou o entendimento da cabine e não seguiu a recomendação do VAR para expulsar o zagueiro palmeirense.

COMO A ANÁLISE OCORREU

Após a entrada sobre Wanderson, a discussão na cabine foi checar a intensidade da jogada e analisar se Gómez teve ou não tempo de recolher a perna após atingir o adversário.

Inicialmente, o VAR Daniel Bins começou a ver a jogada entendendo que Gómez não tinha como recolher a perna.

Mas os áudios apontam que ele foi convencido pelo AVAR Cleriston Clay Barreto Rios de que Gómez poderia ter agido diferente.

- Bins (VAR): "Para mim, não tem como recolher, tá bom?"

- Cleriston (AVAR): "Ele mantém a perna. A intensidade é alta".

Ao fim das contas, quando acionou o árbitro de campo, Daniel Bins foi com a seguinte instrução:

"Recomendo revisão para possível cartão vermelho, ok? No nosso entendimento, o Gustavo Gómez tira a bola, ele não recolhe a perna, continua no movimento e atinge a canela do jogador adversário com intensidade alta, tá bom? Eu quero que tu analise."

O VAR ainda reforçou para o árbitro de campo o seguinte:

"Tu tem que analisar a entrada dele, se tem possibilidade de recolher ou não, ok?"

Depois de ver o lance por ângulos e velocidades diferentes, a conclusão de Klein foi:

"Eu vou voltar com cartão amarelo, ok? Porque esse jogador chuta a bola e não tem tempo para tirar esse pé, ok? Tiro livre direto e cartão amarelo".