RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou o áudio do VAR que mostra como o árbitro Rafael Rodrigo Klein decidiu não expulsar o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, diante do Cruzeiro.
"Eu vou voltar com cartão amarelo, ok? Porque esse jogador chuta a bola e não tem tempo para tirar esse pé, ok? Tiro livre direto e cartão amarelo", disse o árbitro, após analisar a jogada à beira do campo.
Klein contrariou o entendimento da cabine e não seguiu a recomendação do VAR para expulsar o zagueiro palmeirense.
COMO A ANÁLISE OCORREU
Após a entrada sobre Wanderson, a discussão na cabine foi checar a intensidade da jogada e analisar se Gómez teve ou não tempo de recolher a perna após atingir o adversário.
Inicialmente, o VAR Daniel Bins começou a ver a jogada entendendo que Gómez não tinha como recolher a perna.
Mas os áudios apontam que ele foi convencido pelo AVAR Cleriston Clay Barreto Rios de que Gómez poderia ter agido diferente.
- Bins (VAR): "Para mim, não tem como recolher, tá bom?"
- Cleriston (AVAR): "Ele mantém a perna. A intensidade é alta".
Ao fim das contas, quando acionou o árbitro de campo, Daniel Bins foi com a seguinte instrução:
"Recomendo revisão para possível cartão vermelho, ok? No nosso entendimento, o Gustavo Gómez tira a bola, ele não recolhe a perna, continua no movimento e atinge a canela do jogador adversário com intensidade alta, tá bom? Eu quero que tu analise."
O VAR ainda reforçou para o árbitro de campo o seguinte:
"Tu tem que analisar a entrada dele, se tem possibilidade de recolher ou não, ok?"
Depois de ver o lance por ângulos e velocidades diferentes, a conclusão de Klein foi:
"Eu vou voltar com cartão amarelo, ok? Porque esse jogador chuta a bola e não tem tempo para tirar esse pé, ok? Tiro livre direto e cartão amarelo".