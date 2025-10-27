SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O título de João Fonseca no ATP 500 da Basileia, conquistado neste domingo (26) após vitória sobre o espanhol Juan Davidovich Fokina, deixou o brasileiro perto de atingir uma das metas para 2025.

O tenista quer ser, pelo menos, o número 32 do mundo antes do Australian Open, um dos quatro torneios de Grand Slam do calendário da ATP. O campeonato começa em janeiro de 2026.

A vitória na Basileia garantiu Fonseca como 28º colocado do ranking -antes de tornar-se campeão na Suíça, ele estava no 42º lugar.

Estar entre os 32 mais bem colocados garante ao brasileiro o direito de ser cabeça de chave na Austrália. Neste cenário, ele adquire algumas vantagens, como não enfrentar adversários do grupo nas duas primeiras rodadas e atuar nas principais quadras do evento.

Como o ranking leva em conta os pontos conquistados e se perde os obtidos um ano atrás, a situação do brasileiro é confortável porque ele tem poucos pontos a defender.

Fonseca terá, já nesta semana, o Masters 1000 de Paris pela frente, fato que pode ajudar o tenista a se manter na atual colocação -ou até mesmo a subir ainda mais na lista. Ele também vai disputar o ATP 250 de Atenas, no início do mês que vem.

O adversário do jovem na França será Denis Shapovalov. O canadense, aliás, perdeu para o brasileiro justamente na Basileia, em duelo das quartas de final