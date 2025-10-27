SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empate com o Botafogo por 2 a 2, neste domingo (26), fez o Santos ver o risco de queda no Brasileirão aumentar, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Santos chegou a 35,4% de chance de queda para a Série B. Ao término da rodada passada, o time paulista tinha 34,8% de risco de cair.

Sport, Juventude, Vitória e Fortaleza ainda são os maiores candidatos à queda. Dos quatro, apenas o último da lista conseguiu vencer na rodada -bateu o Flamengo por 1 a 0, em casa.

Corinthians, Grêmio e São Paulo praticamente zeraram as chances de rebaixamento ao término da 30ª rodada. Os três venceram seus duelos e ganharam respiro na luta contra o Z4. Quem também ganhou respiro foi o Atlético-MG.

CHANCES DE REBAIXAMENTO

- Sport: 99,95% (era de 99,79%)

- Juventude: 93,8% (era de 89,4%)

- Fortaleza: 78,8% (era de 90,4%)

- Vitória: 57,9% (era de 44,6%)

- Santos: 35,4% (era de 34,8%)

- Internacional: 10,2% (era de 5,5%)

- Ceará: 9,7% (era de 6,6%)

- Bragantino: 8,5% (era de 4,7%)

- Atlético-MG: 3,9% (era de 12,8%)

- Corinthians: 0,9% (era de 5,3%)

- Grêmio: 0,7% (era de 4%)

- São Paulo: 0,1% (era de 1,7%)

COMO ESTÁ A TABELA

9° - São Paulo - 41 pontos

10° - Corinthians - 39 pontos

11° - Grêmio - 39 pontos

12° - Bragantino - 36 pontos

13° - Atlético-MG - 36 pontos

14° - Ceará - 35 pontos

15° - Internacional - 35 pontos

16° - Santos - 32 pontos

17° - Vitória - 31 pontos

18° - Fortaleza - 27 pontos

19° - Juventude - 26 pontos

20° - Sport - 17 pontos