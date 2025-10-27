SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória sobre o Bahia deve ter sido a penúltima partida do São Paulo no Morumbis em 2025. Em meio a uma sequência que o time terá longe de seu estádio, ainda existem objetivos a serem cumpridos na temporada.

A principal meta é a classificação para a Libertadores, que se tornou o sonho do técnico Crespo. E, para conquistá-la, o clube paulista terá confrontos importantes contra rivais cariocas pela frente.

MORUMBIS INDISPONÍVEL

O São Paulo ainda tem mais quatro jogos como mandante até o fim do Brasileirão, mas o Morumbis não deverá estar disponível em três deles. Diversos shows ocupam a agenda do estádio pelo próximo mês.

- 31/10 - Imagine Dragons

- 8/11 - Linkin Park

- 15/11 - Dua Lipa

- 22/11 e 23/11 - Oasis

Com isso, os jogos contra Flamengo, Bragantino e Juventude não poderão ser na casa do time são-paulino. As partidas estão marcadas para os dias 5, 8 e 23 de novembro, respectivamente.

Os dois primeiros jogos serão realizados na Vila Belmiro, enquanto o São Paulo ainda analisa se o duelo contra o Juventude também será no estádio do Santos.

O clube paulista voltará ao Morumbis para a penúltima rodada do Brasileirão, no confronto contra o Internacional, dia 3 de dezembro. Com isso, ficará mais de um mês longe de seu estádio.

A vitória contra o Bahia contou com baixo público, com pouco mais de 15 mil pessoas. O São Paulo vinha de três derrotas seguidas no campeonato.

CARIOCAS SERÃO CHAVE PARA SONHO

Desde a eliminação na Libertadores, a principal meta do São Paulo é garantir sua classificação para o torneio continental em 2026. Após uma sequência ruim no Brasileirão, a vaga direta ficou mais distante, e a pré-Libertadores virou a realidade a ser buscada.

O técnico Hernán Crespo pontuou diversas vezes que o elenco deve se unir em busca da classificação, como fizeram em sua chegada para se afastar da zona de rebaixamento.

O comandante evita, inclusive, falar sobre o planejamento para a próxima temporada, pedindo todo o foco em alcançar, pelo menos, o G6 da tabela.

"Agora, não é tempo (de pensar em 2026). Temos metas importantes para tentar alcançar, como a preliminar da Libertadores. Se a gente fizer tudo muito bem todas as rodadas, podemos sonhar com isso. A primeira coisa é começar a caminhar outra vez para depois correr e, talvez, voar", disse Crespo.

Para alcançar o sonho de Crespo, o São Paulo terá confrontos importantes nas próximas rodadas, principalmente contra três cariocas que ainda enfrenta nos oito jogos restantes.

Além do já citado jogo contra o Flamengo, no dia 5, o São Paulo ainda encara o Vasco no dia 2 e o Fluminense no dia 30 de novembro. Os duelos serão fora de casa.

Além do foco nos confrontos diretos, o clube paulista também fica de olho em outro time do Rio de Janeiro: o Botafogo, que briga por uma vaga na Libertadores. Dos quatro, apenas o Flamengo está mais acima da tabela e não briga diretamente com o São Paulo.

O Botafogo abre o G6, com 47 pontos, seguido por Fluminense e Vasco, com 44 e 42, respectivamente. Em nono lugar aparece o São Paulo, com 41.

Sendo assim, o São Paulo iniciará sua saga longe de casa já no próximo domingo, contra o Vasco, dando início aos confrontos diretos na tabela.

No returno, o retrospecto contra os cariocas é positivo até agora, com o São Paulo vencendo o Botafogo por 1 a 0, no Morumbis.