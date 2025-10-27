SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras viu suas chances de título do Brasileirão diminuírem após o empate com o Cruzeiro, mas segue na frente do Flamengo, que perdeu para o Fortaleza no sábado. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Palmeiras viu sua probabilidade de título cair para 54,2% após o 0 a 0 em casa. Após o revés do Flamengo, o time de Abel Ferreira chegou a mais de 60% de chance de ser campeão.

Já o clube carioca teve um ligeiro aumento e bateu 41,4% de possibilidade de ficar com a taça nacional. O time perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza fora de casa.

A dupla segue como favorita, já que o Brasileirão tem 95,6% de chance de terminar nas mãos de um dos dois. O restante do percentual é dividido entre Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Fluminense e Botafogo.

PROBABILIDADE DE TÍTULO

- Palmeiras - 54,2% (era de 60,2%)

- Flamengo - 41,4% (era de 34,9%)

- Cruzeiro - 2,9% (era de 3,7%)

- Mirassol - 1,4% (era de 1,1%)

- Bahia - 0,012% (era de 0,007%)

- Fluminense - 0,001% (era de 0,001%)

- Botafogo - 0,001% (era de 0,003%)

O TOP 10 DO BRASILEIRÃO

1º - Palmeiras: 62 pontos

2º - Flamengo: 61 pontos

3º - Cruzeiro: 57 pontos

4º - Mirassol: 55 pontos

5º - Bahia: 49 pontos

6º - Botafogo: 47 pontos

7º - Fluminense: 44 pontos

8º - Vasco: 42 pontos

9º - São Paulo: 41 pontos

10º - Corinthians: 39 pontos