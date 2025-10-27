SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras viu suas chances de título do Brasileirão diminuírem após o empate com o Cruzeiro, mas segue na frente do Flamengo, que perdeu para o Fortaleza no sábado. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Palmeiras viu sua probabilidade de título cair para 54,2% após o 0 a 0 em casa. Após o revés do Flamengo, o time de Abel Ferreira chegou a mais de 60% de chance de ser campeão.
Já o clube carioca teve um ligeiro aumento e bateu 41,4% de possibilidade de ficar com a taça nacional. O time perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza fora de casa.
A dupla segue como favorita, já que o Brasileirão tem 95,6% de chance de terminar nas mãos de um dos dois. O restante do percentual é dividido entre Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Fluminense e Botafogo.
PROBABILIDADE DE TÍTULO
- Palmeiras - 54,2% (era de 60,2%)
- Flamengo - 41,4% (era de 34,9%)
- Cruzeiro - 2,9% (era de 3,7%)
- Mirassol - 1,4% (era de 1,1%)
- Bahia - 0,012% (era de 0,007%)
- Fluminense - 0,001% (era de 0,001%)
- Botafogo - 0,001% (era de 0,003%)
O TOP 10 DO BRASILEIRÃO
1º - Palmeiras: 62 pontos
2º - Flamengo: 61 pontos
3º - Cruzeiro: 57 pontos
4º - Mirassol: 55 pontos
5º - Bahia: 49 pontos
6º - Botafogo: 47 pontos
7º - Fluminense: 44 pontos
8º - Vasco: 42 pontos
9º - São Paulo: 41 pontos
10º - Corinthians: 39 pontos