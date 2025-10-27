SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Henrique Marques conquistou, na manhã desta segunda-feira (27), a medalha de ouro na categoria até 80kg no Mundial de Taekwondo. É o primeiro título do país no masculino.

O jovem de 21 anos alcança o topo do mundo depois de viver um momento de dúvida na carreira. Em 2023, ele descobriu uma uma arritmia cardíaca, que o obrigou a passar por uma cirurgia e o afastou das competições.

O Brasil já tinha conquistado um ouro no Mundial de Wuxi, na China, com Maria Clara Pacheco. Ela subiu ao topo do pódio no último sábado, 20 anos depois da conquista de Natália Falavigna, em Madrid.

"Muito feliz com essa conquista e com o meu desempenho em quadra, muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida. Saímos campeões aqui e tudo isso é graças a muito trabalho. Esse foi o primeiro passo e, se Deus quiser, lá em Los Angeles-2028 [Jogos Olímpicos], vamos ser campeões também", disse Henrique ao SporTV .

Na final, Henrique venceu Qizhang Xiang, da China. Ele fechou o primeiro round por 2x1, e teve um empate em 0x0 no segundo, garantindo o título.

No caminho para o título, o brasileiro bateu o cubano Kelvin Calderón Martinez, Faysal Sawadogo, de Burkina Faso, o norte-americano CJ Nickolas, e Artem Mytarev, que disputou sob bandeira neutra.

O ouro de Henrique Marques foi a 25ª medalha do Brasil em Mundiais de Taekwondo. Até aqui, são três ouros, oito pratas e 14 bronzes -em 2025, foi a primeira vez que o país conquistou dois ouros em uma mesma edição.

MOMENTO DE DÚVIDA

Henrique Marques viveu um momento de dúvida quanto à continuidade da carreira após descobrir uma arritmia cardíaca -passou por uma cirurgia em dezembro de 2023. O problema de saúde o tirou do Mundial e dos Jogos Pan-Americanos de 2003.

Henrique, porém, conseguiu retomar a caminhada no esporte e esteve, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de 2024, quando deu adeus nas quartas de final. Agora, se tornou o primeiro homem brasileiro a conquistar o Mundial.