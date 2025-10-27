SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Henrique Marques conquistou nesta segunda-feira (27) a primeira medalha de ouro masculina do Brasil na história do Mundial de taekwondo. Em Wuxi, na China, o brasileiro de 21 anos derrotou o chinês Qizhang Xiang por 2 a 0 na decisão e conquistou o título na categoria até 80 kg.

Foi o segundo triunfo brasileiro na edição 2025 e o terceiro em todos os tempos. Na última sexta (24), Maria Clara Pacheco venceu a disputa feminina até 57 kg e repetiu o feito que Natália Falavigna havia obtido em 2005, no campeonato para mulheres de até 72 kg.

"Estou muito feliz com esta conquista, muito feliz com meu desempenho, muito feliz com tudo o que vem acontecendo na minha vida. Saímos daqui campeões, e tudo isso é graças a muito trabalho", disse Henrique, dividindo a glória com sua equipe.

O fluminense de Itaboraí estabeleceu os Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles, como sua próxima grande meta. "Demos o primeiro passo aqui. Se Deus quiser, a gente vai ser campeão em Los Angeles também."

O triunfo marca a recuperação de um atleta que precisou passar por uma cirurgia cardíaca em dezembro de 2023, depois de ter descoberto uma arritmia. Ele ficou fora do Mundial de 2023 e disse ter cogitado abandonar o esporte. No ano seguinte, teve novo baque com a morte do pai.

Marques se recuperou fisicamente a tempo de disputar os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, e parou nas quartas de final. Agora, chegou ao Mundial da China como o sétimo colocado de sua categoria e deixou favoritos para trás.

Em sua campanha em Wuxi, o brasileiro eliminou Kevin Calderón Martínez, de Cuba, Faysal Sawadogo, de Burkina Faso, CJ Nickolas, dos Estados Unidos, e Artem Mytarev, da Rússia. Encarou, então, o chinês Qizhang Xiang e levou a melhor.

Henrique venceu o primeiro round da final por 2 a 1. Acertou um chute no colete do chinês, o que lhe valeu dois pontos, e perdeu um ponto como punição. No segundo, a pontuação ficou em 0 a 0, mas ele teve mais toques no colete do rival, o que lhe deu a vantagem no desempate.