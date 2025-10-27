PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Era um ponto crucial da final do Torneio da Basileia. João Fonseca vencia por 6/3 e 5/3 e tinha um "match point" contra o espanhol Alejandro Davidovich Fokina. O carioca de 19 anos deveria estar nervoso, mas nas imagens de TV aparece claramente respirando de forma profunda e deliberada.

Fonseca perdeu o ponto, mas não perdeu a calma. Minutos depois, fechou o set decisivo em 6/4 e conquistou o primeiro ATP 500 de sua carreira.

Nesta terça (28), estreará no Masters 1000 de Paris, por volta das 12h30 locais (8h30 em Brasília), sob uma nova pressão, a de manter o nível das boas atuações na Suíça ?o duelo terá transmissão da ESPN 2 e do Disney+. Seu adversário será o canadense Denis Shapovalov ?na Basileia, o brasileiro o derrotou nas quartas de final.

"Fui criando uma rotina de meditação, respirações. E atualmente, antes de todos os jogos, eu tento fazer respirações para me manter mais calmo. Depois faço meditações", explicou Fonseca à Folha durante a disputa da Copa Davis contra a França, em fevereiro.

Quando era criança, Fonseca não ligava tanto para a meditação, que conheceu acompanhando o pai, Christiano (conhecido como Crico) nas aulas de ioga com o mestre Orlando Cani, no Rio de Janeiro. Em mais de meio século de atividade, Cani trabalhou, entre outros, com Rickson Gracie, estrela do jiu-jítsu.

"Eu o conheci desde novo, mas nunca fui tão interessado", admitiu Fonseca. "Quando fui crescendo mais no tênis, tendo jogos mais difíceis, onde eu sentia um pouco mais de pressão, fui fazendo. Fui tendo mais aulas com ele quando eu estava no Rio. É muito bom ter esse tipo de meditação, tem me ajudado muito ultimamente."

Fonseca chegou a Paris de trem nesta segunda (27), vindo da Basileia. Reconheceu que virar a chave, após a conquista de domingo (26), exige esforço. "Uma mudança de mental muito grande. Mindset diferente. Mas feliz de estar neste torneio."

Até a tarde de segunda, ele não havia tido tempo nem para cumprir a promessa de passar a máquina nos cachos no caso de um título durante a atual turnê de torneios pela Europa.

"Tentamos dormir cedo ontem, não conseguimos comemorar tanto, apesar de eu ter conseguido jantar um pouco com a minha família", disse na arena de La Défense, palco da natação nos Jogos Olímpicos de 2024 e nova sede do torneio. Até o ano passado, o Masters 1000 de Paris ocorria na Arena de Bercy (sede da ginástica nos mesmos Jogos), local considerado pequeno.

Agora número 28 do ranking mundial, melhor posição da carreira, o brasileiro disse ter suportado bem os momentos estressantes.

"Acho que eu apresentei um bom nível de tênis. Uma oportunidade imensa ter ganhado esse torneio. Fui pegando as oportunidades que eu tive. Na segunda rodada, o adversário acabou se retirando [o tcheco Jakub Mensik nem entrou em quadra]. E, na terceira rodada, também [o canadense Shapovalov deixou o jogo no terceiro set]. Semifinal muito dura [contra o espanhol Jaume Munar], final muito dura também. Com muita pressão, mas a gente conseguiu enfrentar isso."