RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus com integrantes de torcidas organizadas do Flamengo tombou no km 282 da BR-116, em Barra Mansa, Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (27), e deixou 16 feridos. Os torcedores estavam a caminho da Argentina, onde o time rubro-negro enfrenta o Racing, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, ocorreu uma interdição total no sentido São Paulo.

De acordo com informações apuradas por Mauro Cezar Pereira, colunista do UOL, no veículo estavam membros da Urubuzada e Nação 12. Lideranças das duas torcidas estão a caminho do local do acidente. Eles tinham saído do Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira.

Em nota publicada nas redes sociais, a Nação 12 disse que "todos os torcedores que estavam presentes no ônibus se encontram bem" e que os que sofreram ferimentos "foram encaminhados à Santa Casa de Barra Mansa, mas ninguém corre risco de morte"

A Urubuzada informou que, "apesar do susto, nossos membros se encontram bem e com leves ferimentos, sem risco de vida".

NOTA DA NAÇÃO 12

"Infelizmente, o ônibus que levava torcedores da Nação 12 à Argentina sofreu um acidente na tarde desta segunda-feira (27), na Via Dutra, altura de Barra Mansa.

Todos os membros da torcida e demais torcedores que estavam presentes no ônibus se encontram bem. Alguns sofreram ferimentos e foram encaminhados à Santa Casa de Barra Mansa, mas ninguém corre risco de morte.

Todos os cuidados estão sendo tomados para que sejam atendidos o mais breve possível e também para que possam retornar ao Rio de Janeiro"

NOTA DA URUBUZADA

"Nesta segunda-feira (27), por volta de 15:00 o ônibus que levava membros da nossa torcida e de uma coirmã sofreu um acidente na altura de Barra Mansa.

Informamos que, apesar do susto, nossos membros se encontram bem e com leves ferimentos, sem risco de vida.

O Corpo de Bombeiros já está no local e as vítimas estão sendo encaminhadas a hospitais da região".

*Mais informações em instantes