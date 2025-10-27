SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus com torcedores do Flamengo tombou na tarde de segunda-feira (27) na rodovia Presidente Dutra, causando a interdição do trânsito no sentido São Paulo. De acordo com as informações iniciais da PRF (Polícia Rodoviária Federal), há 16 pessoas feridas e não houve mortes.

Em sua última atualização das 17h15 sobre o ocorrido, a concessionária da estrada, a Motiva Rodovias, apontou que tr:ês das vítimas estavam gravemente feridas.

Segundo a PRF, o acidente ocorreu no km 282 da Dutra, na cidade fluminense de Barra Mansa, às 16h20. O veículo transportava membros das torcidas organizadas Urubuzada e Nação 12, que estavam a caminho da Argentina.

O Flamengo disse ter tomado conhecimento do acidente e entrado em contato com o prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani. Foram, então, colocados à disposição dos torcedores o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados.

"O clube também acionou o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da PRF Rio, acompanhando todas as providências no local. Seguimos monitorando a situação", publicou o clube.

Também se manifestaram por meio das redes sociais as organizadas Nação 12 e Urubuzada. Ambas afirmaram inicialente que não havia feridos com gravidade, informação diferente da divulgada pela Motiva Rodovias, que apontou três feridos gravemente.

Além de fechar a pista no sentido São Paulo, a ocorrência deixou a outra pista parcialmente bloqueada, com o fluxo de trânsito apenas na faixa da direita.

O Flamengo entrará em campo em Avellaneda, pelas semifinais da Copa Libertadores, na quarta-feira (29). Após uma vitória por 1 a 0 no Rio de Janeiro, a equipe rubro-negra tentará proteger a vantagem para avançar à decisão.