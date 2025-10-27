(UOL/FOLHAPRESS) - A "explosão" de Vinícius Júnior ao ser sacado por Xabi Alonso no clássico contra o Barcelona, neste domingo (26), significou a sua 12ª substituição em 16 jogos que começou como titular sob o comando do técnico espanhol. O time merengue venceu o jogo por 2 a 1.

Vinícius Júnior participou de todos os 19 jogos, mas começou no banco ou foi sacado em 79% das partidas no comando de Xabi. O técnico espanhol fez a sua estreia no time merengue no empate por 1 a 1 com Al Hilal, pela estreia do Mundial de Clubes do ano passado.

A série de 12 substituições começou logo no jogo de estreia de Xabi. Vinícius Júnior deixou o campo aos 35min do segundo tempo, substituído por Víctor Muñoz, quando o placar já apontava 1 a 1.

Vini Jr. só jogou quatro partidas completas com o treinador espanhol: 1 a 0 sobre a Juventus (Copa do Mundo da Fifa), 4 a 1 sobre o Levante (Espanhol), derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid (Espanhol) e 3 a 1 sobre o Villarreal (Espanhol).

O brasileiro começou no banco e entrou no decorrer do jogo em outras três oportunidades: Real Oviedo (Espanhol), Olympique de Marselha (Champions League) e Getafe (Espanhol).

DOS 19 JOGOS COM XABI ALONSO, VINÍCIUS JÚNIOR:

começou como titular e foi substituído (12)

começou como titular e jogou até o final (4)

começou no banco de reservas (3)

Com Xabi Alonso, Vini Jr. acumula seis gols e cinco assistências em 19 jogos. Ele não balança as redes há três partidas, desde a vitória de 3 a 1 sobre o Villarreal, quando marcou duas vezes.

O QUE DISSE XABI ALONSO

Fico com muitas coisas positivas do jogo e boas coisas do Vini, mas falaremos, com certeza. Não quero perder o foco do que é importante, mas são coisas que falaremos. Dentro do grande jogo que foi, Vini trouxe muita coisa. Do resto, conversaremos

VAI ROLAR PUNIÇÃO?

Vinicius Jr pode ser punido após sua atitude no El Clássico. A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo.

O atacante pode ser multado em até 53 mil euros (R$ 331,3 mil) pela atitude contra o técnico Xabi Alonso. O camisa 7 reclamou muito, xingou, não cumprimentou o comandante merengue e ainda desceu para o vestiário. Ele voltou ao campo pouco depois.

A quantia de uma eventual punição financeira leva em consideração tanto uma tabela pré-estabelecida quanto o salário do jogador, que gira em torno de 1,25 milhão de euros (R$ 7,8 mi) brutos.

O brasileiro também pode ser suspenso da função e ter o salário congelado por até dez dias, caso o Real entenda que o episódio foi um "caso grave".