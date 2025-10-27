SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira divisão do Campeonato Brasileiro chegou a 20 demissões de treinadores. A mais recente foi a de Fernando Seabra, que teve a saída anunciada pelo Red Bull Bragantino nesta segunda-feira (27).

O fator curioso fica por conta dos cinco primeiros colocados. Coincidência, ou não, nenhum deles mudou de técnico ao longo das 29 rodadas disputadas até aqui.

OS MELHORES NÃO MEXERAM

Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Bahia, os mais bem posicionados na tabela do Campeonato Brasileiro até aqui, estão com os mesmos treinadores que iniciaram a competição.

Ao que tudo indica, Abel Ferreira, Filipe Luís, Leonardo Jardim, Rafael Guanaes e Rogério Ceni terminarão as respectivas campanhas com os cargos intactos.

O único "intruso" na lista é o Ceará, que manteve Léo Condé desde o começo do torneio. A campanha, contudo, não foi tão efetiva quanto a dos demais, já que o Vozão ocupa a 14ª posição.

RELEMBRE TODAS AS MUDANÇAS DE TÉCNICO NO BRASILEIRÃO 2025

Sport: António Oliveira e Pepa;

Fluminense: Mano Menezes e Renato Gaúcho;

Fortaleza: Juan Pablo Vojvoda e Renato Paiva;

Vitória: Thiago Carpini e Fábio Carille;

Juventude: Fábio Matias e Cláudio Tencati;

Santos: Pedro Caixinha e Cléber Xavier;

São Paulo: Luis Zubeldía;

Vasco: Fábio Carille;

Grêmio: Gustavo Quinteros;

Botafogo: Renato Paiva;

Atlético-MG: Cuca;

Red Bull Bragantino: Fernando Seabra;

Corinthians: Ramón Díaz;

Internacional: Roger Machado.