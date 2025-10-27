SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FIFPRO, principal sindicato dos jogadores profissionais, divulgou a lista dos finalistas que concorrem a uma vaga no "time ideal" da última temporada. São cinco representantes brasileiros, sendo três no masculino e dois no feminino.

O goleiro Alisson, do Liverpool, o zagueiro Marquinhos, campeão da Liga dos Campeões pelo PSG, e o atacante Raphinha, do Barcelona, estão entre os escolhidos para a lista.

No masculino, a FIFPRO ainda colocou outros nomes como Lamine Yamal e Dembélé, os dois melhores jogadores do mundo na premiação da Bola de Ouro, protagonizada pela revista France Football.

Entre as mulheres, a rainha Marta e a atacante Debinha representam o Brasil. Ambas as jogadoras estão atuando em clubes da NWSL, a liga de futebol feminino dos Estados Unidos.

Como o próprio sindicato sugere, os nomes são escolhidos entre os atletas. De acordo a FIFPRO, mais de 2600 jogadores de 68 países participaram da votação que escolheu os melhores.

Na próxima segunda-feira (3), o time final será anunciado. O goleiro, os três defensores, os três meio-campistas e os três atacantes mais bem votados, entram, bem como o jogador com maior número de votos além deles. A formação será definida a partir daí.