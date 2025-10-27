(UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Sport e Mirassol, disputada no último sábado (25), ficou marcada por cantos homofóbicos que foram relatados em um adendo à súmula da partida.

O QUE ACONTECEU

No documento, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes relatou que teve de paralisar a partida por cantos homofóbicos da torcida do Sport direcionados ao lateral-esquerdo Reinaldo, do Mirassol.

"Informo que, aos 10 minutos do primeiro tempo, paralisei a partida por aproximadamente 30 segundos em razão da entoação de cântico de cunho homofóbico provenientes da torcida do mandante Sport Club do Recife, direcionados ao jogador nº 06 da equipe do Mirassol Futebol Clube, Sr. Reinaldo Manoel da Silva. As ofensas foram proferidas nos seguintes termos: 'Reinaldo viado, Reinaldo viado', sendo repetidas diversas vezes", afirma Jefferson Ferreira de Moraes, na súmula de Sport x Mirassol.

Após a interrupção, o delegado da partida solicitou que o sistema de som do estádio anunciasse para que a torcida parasse com os cantos, o que foi feito. O árbitro ainda relatou que, depois da retomada do jogo, "não foram mais ouvidos cânticos de natureza homofóbica no estádio".

Reinaldo atuou no Sport entre 2012 e 2013. O lateral-esquerdo tem sido um dos destaques do Mirassol na temporada. O duelo terminou 2 a 1 para o clube paulista.

Mesmo com o aviso do sistem de som e a interrupção dos cantos, o Sport ainda pode ser denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), podendo sofrer punições em dinheiro, perda de mando ou até mesmo perda de pontos.

O Sport vive situação delicada na tabela do Brasileirão, com 17 pontos, na laterna. Ainda restam nove jogos para o Leão. O Mirassol, por sua vez, é a surpresa do campeonato e figura no G4, com 55 pontos.