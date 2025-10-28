SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa Sul-Americana virou a esperança do Atlético-MG em meio a uma temporada caótica para o clube. Nesta terça-feira (28), a equipe recebe o Independiente del Valle, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal. Na ida, empate por 1 a 1, no Equador.

ESPERANÇA ATLETICANA

Apesar do título estadual sobre o América-MG, o Atlético-MG teve um ano de trancos e barrancos e conviveu com polêmicas.

O respiro no Brasileiro veio no final de semana. Com a vitória sobre o Ceará, o Atlético abriu cinco pontos para a zona de rebaixamento e viu a chance de queda ficar em apenas 3,7%, segundo o departamento de matemática da UFMG. A expectativa no começo do torneio era de chegar, ao menos, no G6 ?a distância é de 11 pontos atualmente.

Com a vaga na Libertadores mais longe no Brasileiro, a Sul-Americana virou o caminho mais curto. O campeão da Sula se garante na edição do ano que vem da Liberta.

ANO CAÓTICO

As polêmicas no elenco esquentaram o ano. Em julho, Rony pediu rescisão com o clube por causa no atraso de pagamentos, mas voltou atrás. Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Igor Gomes notificaram extrajudicialmente o Galo pelo mesmo motivo.

Scarpa e Lyanco trocaram indiretas nas redes sociais. Após as notificações ao clube vazarem, o zagueiro se manifestou e questionou o sentimento de "família". O meia respondeu: "Incrível como tem os aparecidos neste meio. Aqui a gente é de verdade, ídoloooooo. Sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem fingir simpatia", escreveu. Os dois admitiram o desentendimento publicamente e afirmaram que se resolveram.

Decisões da diretoria dividem opiniões. O Atlético-MG contratou 16 jogadores para a temporada ? a maior parte deles no começo do ano. Nomes como Rony, Caio Paulista e Gabriel Menino, vindos do Palmeiras, ainda causam reações distintas. Júnior Santos é outro jogador questionado.

Até o futuro de Hulk foi colocado em jogo. A possibilidade de uma saída antes do fim do contrato ganhou força, mas foi acalmada pelo presidente Sérgio Coelho.

O comando técnico já foi de Cuca e está com Sampaoli. O argentino retornou ao clube após a demissão do antecessor e busca o seu segundo título com a equipe ? foi campeão mineiro em 2020.

BICHO-PAPÃO PELA FRENTE

A parada é dura para o Atlético-MG. Rival desta terça-feira, o Independiente del Valle tem se consolidado ano a ano como uma das forças do continente e tem a fama de ser um exterminador de times brasileiros nos torneios continentais.

São 20 jogos contra brasileiros desde 2019. A equipe equatoriana soma nove vitórias, quatro empates e sete derrotas. Corinthians, São Paulo, Flamengo, Grêmio e Vasco já foram vítimas do Independiente del Valle.

- Eliminou o Corinthians na semifinal da Sul-Americana de 2019

- Fez 5 a 0 no Flamengo na fase de grupos da Libertadores de 2020

- Eliminou o Grêmio na Pré-Libertadores de 2021

- Campeão em cima do São Paulo na final da Sul-Americana de 2022

- Eliminou o Corinthians na fase de grupos da Libertadores de 2023

- Campeão da Recopa em cima do Flamengo em 2023

- Eliminou o Vasco nos playoffs da Sul-Americana em 2025

O Palmeiras é o único brasileiro que já fez mais de um jogo com o Del Valle e não foi vítima. A equipe paulista venceu os dois jogos da fase de grupos das Libertadores de 2021 e 2024 contra os equatorianos.

O Atlético-MG mira se juntar ao Palmeiras como o único brasileiro que nunca perdeu para o rival. Com o 1 a 1 na ida da semifinal da Sul-Americana no Equador, o Galo precisa de uma vitória simples para ir à final. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis na Arena MRV.

O Del Valle sonha com um recorde na Sul-Americana. Com dois títulos [2019 e 2022], a equipe é a maior vencedora do torneio ao lado de Athletico, LDU, Independiente e Boca Juniors e tenta se isolar no topo.