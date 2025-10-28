SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O COB (Comitê Olímpico do Brasil) vai anunciar nesta terça-feira (28), em Milão, a Casa Brasil Milano-Cortina 2026. O local "será um espaço de hospitalidade que levará a energia, o sabor e a alma dos Brasil para o coração da Itália" nos Jogos Olímpicos de Inverno, que ocorrerão em Milão e em Cortina D?Ampezzo.

A iniciativa, a ser lançada no marco de cem dias para o evento esportivo, terá moldes semelhantes aos observados nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado. Na ocasião, o comitê montou uma área de hospitalidade no norte da capital francesa, com apresentações musicais, presença de atletas brasileiros que conquistaram medalhas e ações com patrocinadores.

Em Milão, a Casa Brasil ocupará a Casa Degli Artisti, que ganhará as cores verde e amarela do dia 5 ao dia 21 de fevereiro. Um dos objetivos, segundo o COB, é "engajar artistas da comunidade brasileira". Estarão presentes na inauguração o chefe da missão brasileira nos Jogos de Inverno de 2026, o ex-atleta de skeleton Emílio Strapasson, e atletas como Pat Burgener, Édson Bindilatti e Nicole Silveira.

"Será a primeira Casa Brasil em uma edição de Jogos Olímpicos de Inverno, e isso por si só já é um marco. Queremos mais que apresentar a cultura brasileira, queremos engajar o público estrangeiro. E também trazer para perto a grande comunidade brasileira que vive no norte da Itália, principalmente, que são cerca de 50 mil pessoas, segundo nossa embaixada. Será um sucesso, sem dúvida", disse a diretora de marketing e comunicação do COB, Manoela Penna.