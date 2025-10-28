RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Virginia Fonseca, 26, e o jogador Vini Jr., 25, apareceram juntos mais uma vez.

O QUE

Uma foto compartilhada por Tainá Militão mostra o casal durante um voo para Madri, na Espanha, na companhia de amigos. No clique, Virgínia e Vini aparecem sentados lado a lado em um jatinho particular. Também estavam presentes Duda Freire, melhor amiga da influenciadora, o zagueiro Éder Militão, Tainá e Felipe "Do Gordo".

A nova aparição ocorreu um dia depois de o casal compartilhar o primeiro registro juntos nas redes sociais. Na ocasião, Virgínia e Vini Jr. posaram em um restaurante em Mônaco, mas o atacante do Real Madrid optou por cobrir o rosto, mas o clique foi publicado por ambos no Instagram.