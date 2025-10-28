SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Aníbal Moreno chegou ao Palmeiras no início do ano passado e resolveu um problema crônico do time de Abel Ferreira: a posição de primeiro volante. No entanto, o jogador é dúvida para o confronto decisivo contra a LDU por conta de um problema físico.

O substituto imediato, Emiliano Martínez, não foi bem na ida e acabou perdendo a vaga para o zagueiro Bruno Fuchs ?que ganhou uma chance entre os titulares contra o Cruzeiro mesmo improvisado. Os problemas físicos de Aníbal e o desempenho abaixo do esperado de Emi podem levar o Alviverde a repensar o futuro da posição e ir ao mercado atrás de um novo nome.

O QUE ACONTECEU

Aníbal Moreno atingiu seu "limite" e pode desfalcar o Palmeiras em um dos jogos mais importantes do ano. O jogador de 26 anos já tem 47 partidas em 2025. No futebol argentino, nunca jogou mais do que isso (o Racing disputou 47 partidas em 2022, mas jogou 36 em 2023 e apenas 39 em 2021).

O meio-campista disputou 62 jogos em sua primeira temporada no Palmeiras no ano passado, mas teve uma queda de rendimento no segundo semestre. Abel Ferreira disse após o último jogo de 2024 que o problema de Aníbal era o calendário do futebol brasileiro.

O Aníbal, nos últimos 4-5 jogos, estava pesado. Sabe por quê? O Aníbal teve 64 jogos no ano, o dobro dos jogos que fez no ano passado na Argentina. Não é porque ele não sabe jogar ou não tem qualidade. Ele estava acostumado a fazer 30, 31, 32 jogos, e chega aqui faz 60. Tenho certeza que para o próximo ano vem melhor. Abel Ferreira, em coletiva em dezembro do ano passado

O argentino foi diagnosticado com um edema na panturrilha esquerda e será reavaliado até quinta. Aníbal segue prestigiado pela comissão técnica e direção, e ele até chegou à seleção argentina em 2025 pelas atuações.

Já Emiliano Martínez chegou por R$ 44 milhões como uma segunda opção de confiança para revezar com Aníbal, mas não foi isso que aconteceu.

Emiliano ficou marcado por falhas importantes em momentos decisivos. Aníbal foi expulso logo no início do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, e Abel colocou Emi em campo para fazer a função. A equipe estava bem no jogo mesmo com um homem a menos, mas Gustavo Henrique fez o segundo em cobrança de falta, e Emi só observou o zagueiro cabecear. Contra a LDU, isso voltou a acontecer ?Abel disse após o jogo que Emi era o responsável por perseguir Villamíl, autor de dois gols e eleito craque do jogo.

Se a ausência de Aníbal for confirmada, o zagueiro Bruno Fuchs é o favorito a ficar com a vaga como primeiro volante. O defensor foi bem na função quando Aníbal estava com a Argentina durante a última data Fifa, mas perdeu pontos após falhas contra o Flamengo. O jogo contra o Cruzeiro fez ele ganhar moral mais uma vez (Emi ficou no banco de reservas).

O Alviverde encara a LDU na próxima quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O time de Abel Ferreira precisar reverter a derrota por 3 a 0 na ida para avançar à final.