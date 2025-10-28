(UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor que acaba de chegar ao NBB (Novo Basquete Brasil) pode levar um verdadeiro susto ao ver dois Corinthians na tabela de classificação. O espanto pode ser ainda maior ao perceber que um deles veste verde. Mas não, não há nenhum erro.

A liga conta, de fato, com dois times chamados Corinthians: o tradicional alvinegro do Parque São Jorge, e outro, igualmente histórico, clube do interior do Rio Grande do Sul.

Enquanto o Corinthians paulista foi fundado em 1910 por operários do bairro do Bom Retiro, inspirados pelo time inglês Corinthian-Casuals, o gaúcho surgiu em 1939, na cidade de Santa Cruz do Sul. Inicialmente batizado de Corinthians Football Club, no ano seguinte passou a se chamar Corinthians Sport Club, adotando as cores verde, vermelha e branca.

A trajetória de ambos no basquete também é antiga. O Corinthians gaúcho iniciou sua história na bola laranja ainda na década de 1940, conquistando o título citadino em duas oportunidades e, em 1958, o campeonato estadual.

Já o Corinthians do Parque São Jorge começou no basquete em 1928, com uma estreia arrasadora: venceu o América (RJ) por 16 a 2, resultado tão elástico que o jogo foi encerrado ainda no primeiro tempo. O clube conquistou o heptacampeonato paulista entre 1950 e 1956 e viveu seu auge na década de 1960, com craques como Wlamir Marques (que dá nome ao ginásio do clube), Rosa Branca e Ubiratan. Entre 1964 e 1970, o time formou a base da seleção brasileira e levantou 17 troféus, incluindo três edições da Taça Brasil (torneio nacional da época) e o Campeonato Sul-Americano de Clubes, além de uma vitória histórica por 118 a 109 sobre o Real Madrid, em amistoso disputado em 1965.

Após um período de inatividade, com breve retorno nos anos 1980, o Timão voltou com força nos anos 1990 ? desta vez com Oscar Schmidt em seu elenco. Curiosamente, essa década também marcou o auge do Corinthians gaúcho, campeão estadual entre 1991 e 1996 e campeão brasileiro em 1994, ao derrotar o Franca sob o comando do lendário técnico Ary Vidal.

A FINAL 100% CORINTIANA

Em 1996, o Campeonato Brasileiro de Basquete foi decidido entre o Sport Club Corinthians Paulista e o Corinthians Sport Club. O time gaúcho venceu o primeiro jogo da final, melhor de cinco, em casa, por 102 a 89, e a equipe paulista devolveu com um emocionante 106 a 104 dois dias depois. Os outros jogos foram realizados em São Paulo, e o alvinegro venceu por 115 a 111 e 101 a 96, respectivamente, fechando a série em 3 a 1 e garantindo o tetracampeonato brasileiro ao time que tinha o MVP do torneio, Oscar Schmidt.

RETOMADA

Ambos os times foram desativados alguns anos depois do início do NBB. O Corinthians mais famoso foi reativado em 2017, conquistou a Liga Ouro em 2018 e, desde a temporada 2018/19, compete na elite do basquete brasileiro, além de ter participado de torneios continentais como a Liga Sul-Americana.

O Corinthians gaúcho se fundiu com o Clube União em 2015, mantendo suas cores no esporte. A partir daí, a equipe passou a se chamar União Corinthians, reativou o basquete em 2017 e conquistou o Campeonato Gaúcho no ano seguinte. O retorno ao NBB aconteceu em 2021, após vencer o Campeonato Brasileiro de Clubes da CBB e atender aos requisitos exigidos pela LNB (entidade que organiza o NBB) para disputar a temporada 2021/22.