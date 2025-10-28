RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Na véspera do decisivo jogo contra o Racing, pelas semifinais da Libertadores, em Buenos Aires (Argentina), o ataque do Flamengo vive seu momento de maior instabilidade e incertezas da temporada.

QUEM VAI SER O 9?

A principal dúvida é quem fará a função de camisa 9 após a lesão de Pedro. O atacante sofreu uma fratura no antebraço direito, está fora da partida e ainda não tem previsão de retorno.

Bruno Henrique, que tem sido seu substituto natural, manifestou ao técnico Filipe Luís que não gostaria mais de atuar na posição. Porém, a contusão de seu companheiro fez com que seus planos mudassem e ele novamente jogasse por ali na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no último domingo. Agora, com sua opinião manifestada e os desempenhos abaixo nas últimas partidas, o ponto de interrogação se acentua novamente no setor.

"O Bruno me falou há umas semanas que se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição para ajudar sempre que eu precisasse. Tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição em que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está à frente do interesse pessoal o interesse da equipe. Hoje (contra o Fortaleza), entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9 e ele se colocou à disposição. Precisamos do sacrifício dos jogadores para ajudar a equipe", disse Filipe Luís após a derrota para o Fortaleza.

PLATA É CRITICADO POR TORCIDA

O equatoriano Plata é outro que surge como candidato, mas questões extracampo lhe causaram rusgas com a torcida no último domingo. Fotos do jogador em uma balada no Rio de Janeiro não caíram bem entre os rubro-negros, que o criticaram apesar de todo o elenco estar de folga no dia seguinte à derrota na capital cearense.

Plata, inclusive, chegou a responder alguns torcedores que lhe ofenderam em mensagens no Instagram. O atacante foi relacionado e está com a delegação em Buenos Aires (Argentina). Contra o Fortaleza, atuou como titular, mas pela ponta.

APOSTA ALTERNATIVA DE BOTO NÃO VINGA E VAI PARA O FIM DA FILA

Conhecido por trazer medalhões e jogadores consagrados da Europa, o Flamengo fez uma mudança de rota em seu perfil de reforços e contratou Juninho no início do ano. O atacante estava no futebol do Azerbaijão e foi uma aposta do diretor de futebol, José Boto, baseada em informações fornecidas pelo scout rubro-negro.

Juninho pode, por conta de suas características, exercer a função de 9. No entanto, o jogador de 28 anos não engrenou e foi para o fim da fila nas opções do técnico Filipe Luís.

Até aqui, foram três gols em 28 partidas, sendo apenas sete como titular. O último jogo que ele iniciou entre os 11 foi no dia 22 de abril, contra a LDU, pela fase de grupos da Libertadores.

O jogador teve propostas para deixar o Flamengo, mas o técnico Filipe Luís não quis liberá-lo mesmo lhe dando poucas oportunidades.

Juninho entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo na derrota para o Fortaleza. Ele foi relacionado para a partida contra o Racing e viajou nesta segunda-feira (27) com a delegação rubro-negra para Buenos Aires, mas não deve ser escolhido para ser titular.

CEBOLINHA MACHUCADO; LINO, MICHAEL E WALLACE YAN EM BAIXA

O Flamengo conta ainda, para o setor, com mais quatro jogadores: Everton Cebolinha, Samuel Lino, Michael e Wallace Yan.

Cebolinha, porém, segue com uma lesão na coxa esquerda e foi vetado da partida. Já Lino, Michael e Wallace Yan estão em baixa, apesar de terem entrado em campo diante do Fortaleza. O trio também viajou.

CARRASCAL NO SETOR

Apesar de ser um meia de origem, Carrascal novamente deverá atuar no setor. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Racing na ida, ele deve mais uma vez começar jogando na ponta esquerda.

O colombiano não enfrentou o Fortaleza por estar suspenso no Campeonato Brasileiro. Para muitos, foi o melhor em campo, pelo Rubro-Negro, diante dos argentinos.

Ainda temos que preparar o jogo, temos que estudar bem o que aconteceu no último jogo e o que pode acontecer no próximo. O Racing é um time que joga praticamente da mesma forma sempre. Isso nos dá certas pistas, mas eu só defino o time mais perto quando eu tiver o plano de jogo montado Filipe Luís