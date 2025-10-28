SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Vinícius chegou ao Grêmio a custo zero, mas com desconfiança pelos números ruins ao longo do ano na Europa. Hoje, o atacante é sinônimo de respiro ao clube gaúcho no Brasileiro.
HOMEM-GOL
Carlos Vinícius tem seis gols em apenas sete jogos pelo Grêmio. O auge da passagem até aqui veio no último domingo, quando o atacante anotou os três tentos da vitória gremista sobre o Juventude por 3 a 1, pelo Brasileirão.
Os gols já garantiram nove pontos ao Grêmio. Além dos três contra o Juventude, Carlos fez os dois na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo e um no triunfo sobre o Internacional por 3 a 2.
Não fossem os gols do atacante, o Grêmio estaria à beira do Z4. nesta terça-feira (28), o time gaúcho tem 39 pontos e é o 11° colocado no Brasileiro, mas poderia ter apenas 32 e ser o 16° na tabela, com apenas um de vantagem para o Vitória.
O bom momento também tem uma dose de "sorte". Carlos chegou para ser o reserva imediato de Braithwaite no Grêmio. O dinamarquês rompeu o tendão de Aquiles no mês passado e não jogará mais em 2025, o que abriu espaço para o brasileiro assumir a função de "camisa 9".
CONTRATAÇÃO TEVE PAPO NA MADRUGADA
Carlos Vinícius foi anunciado pelo Grêmio no dia 23 de julho. Quatro dias antes, após empate da equipe gaúcha contra o Vasco, o técnico Mano Menezes teve o primeiro contato com o jogador em uma conversa que aconteceu já na madrugada.
Desde a conversa que tivemos com ele no Rio de Janeiro [após jogo contra o Vasco], era 1h da madrugada de um pós-jogo, sentimos uma coisa muito boa nele. Quando a gente tem esse primeiro contato e sente essa coisa boa que o jogador está trazendo, tem uma grande chance das coisas darem certo. Mano Menezes
A chegada foi cercada de desconfiança. Carlos Vinícius estava sem clube e havia jogado apenas 11 minutos em 2025. Encostado no Fulham, ele entrou em apenas três jogos até o contrato chegar ao fim. Antes do Grêmio, o atacante havia conversado com Corinthians e São Paulo, mas não fechou ?o Palmeiras também foi atrás, mas em 2023.
Carlos Vinícius era zagueiro. Natural do Maranhão, o atacante começou na base do Palmeiras como defensor e foi transformado em centroavante. A chegada ao profissional veio em clubes menores do Brasil: Caldense e Grêmio Anápolis.
Os caminhos da Europa se abriram. Carlos começou sua trajetória no outro continente jogando pelo Real SC, de Portugal. Depois, passou por Rio Ave e Monaco até viver o auge no Benfica, entre 2019 e 2020. O jogador ainda passou por Tottenham, PSV, Fulham e Galatasaray antes de voltar ao Brasil.