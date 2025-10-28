SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do gol do triunfo do Corinthians sobre o Vitória por 1 a 0, no sábado, o volante Charles se consolidou ainda mais como talismã e deve ganhar sequência no time.

TALISMÃ DA FIEL

O Corinthians tem apenas uma derrota em jogos que Charles entrou em campo em 2025. São 32 partidas ao todo até aqui.

A vitória do último sabado foi a 19ª com ele neste ano. Outros 12 empates são adicionados à conta, e a única derrota aconteceu para o Juventude por 2 a 1, no primeiro turno do Brasileirão.

O gol diante do Vitória foi apenas o segundo do volante desde a chegada ao Corinthians, no ano passado. Na última rodada do Brasileirão de 2024, Charles fez um dos gols do triunfo por 3 a 0 sobre o Grêmio.

Charles virou o "Polvo" para os torcedores. O apelido se deve ao fato de o volante ser versátil e ganhou força nesta temporada.

O camisa 35 deve ganhar vaga no time titular no próximo final de semana, contra o Grêmio. José Martínez, Raniele e Breno Bidon estão suspensos.

Volante de origem, Charles já foi lateral-direito na temporada. O jogador fez a função na ausência de Matheuzinho há alguns jogos, uma vez que não há um reserva para a posição, e Félix Torres não foi bem atuando improvisado.

CASO NA FIFA

Charles é motivo de uma das condenações do Corinthians na Fifa. O clube paulista deve cerca de R$ 6 milhões ao Midtjylland, da Dinamarca, pela compra do atleta.

A Fifa já condenou o clube, que recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS). A decisão ainda não foi dada, mas caso o recurso seja negado, o Corinthians poderá sofrer um novo transfer ban.

