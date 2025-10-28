(UOL/FOLHAPRESS) - Hernán Crespo participará da primeira reunião de planejamento do São Paulo para a próxima temporada, marcada para esta quarta-feira. O técnico argentino é considerado peça-chave para composição do elenco do ano que vem.

CRESPO É PEÇA CENTRAL

O encontro acontecerá no CT da Barra Funda e contará com Julio Casares, presidente do clube, Márcio Carlomagno, superintendente de futebol, além de membros da diretoria de futebol: os diretores Carlos Belmonte e Rui Costa, os adjuntos Nelson Ferreira e Fernando Chapecó, além de Muricy Ramalho, coordenador técnico.

Além dos dirigentes, Crespo participará de parte da conversa, segundo apurou o UOL. A reunião será a primeira de outras que vão compor o processo de planejamento para 2026.

O argentino tem contrato até o fim do ano que vem, mas viu a torcida se revoltar com as más atuações do time e a eliminação na Libertadores. No último fim de semana, ele afirmou: "Não sei se fico, acho que sim, mas não sei".

As negociações por renovações de contrato de jogadores estão, por ora, suspensas. A diretoria já definiu que só baterá o martelo sobre permanências ou saídas depois de saber quais competições o Tricolor disputará no ano que vem. Atual nono colocado, o time luta por uma vaga na Pré-Libertadores nas oito rodadas finais do Brasileirão.

MOMENTO POLÍTICO

O foco principal neste momento, no entanto, não é o futuro de Crespo ? e sim o de Carlos Belmonte. O diretor de futebol já disse a correligionários que não pretende pedir demissão, mas viu sua relação com o presidente Julio Casares ser afetada por divergências em torno do projeto do FIP (Fundo de Investimento em Participações) de Cotia, considerado "chave" por aliados do mandatário. A proposta está estacionada no Conselho Deliberativo do São Paulo.

Outro episódio considerado "sensível" por aliados foi a chegada de Carlomagno ao dia a dia da Barra Funda, por meio de um ato administrativo do presidente, que também passou a despachar no centro de treinamento. O grupo político de Belmonte, o Legião ? que atua abertamente contra o FIP de Cotia no Conselho ?entende que a presença de Carlomagno, principal cotado à sucessão presidencial nas eleições do ano que vem, no CT é uma manobra política de Casares.

Membros da situação, por outro lado, veem a presença do superintendente de futebol na Barra Funda como essencial para o desenvolvimento do projeto 2026. Enquanto Belmonte lidera o futebol, Carlomagno será responsável por adequar as demandas financeiras ao teto de gastos imposto pelo FIDC, em parceria com a Galapagos.