(UOL/FOLHAPRESS) - O austríaco Maximilian Neuböck entrou para o Guinness World Records ao passar oito horas, cinco minutos e 44 segundos surfando sem parar em uma onda de rio artificial ?o que o torna oficialmente o homem que mais tempo passou surfando uma mesma onda na história.

O QUE ACONTECEU

A façanha aconteceu na The RiverWave, considerada a maior onda de rio artificial da Europa, localizada em Ebensee, na Áustria.

Diferente das ondas do mar, trata-se de uma onda estacionária, onde o surfista permanece deslizando sobre o mesmo ponto enquanto a água corre em alta pressão.

Durante o desafio, Neuböck não desceu da prancha nem por um segundo. Sem pausas para banheiro, descanso ou alimentação, ele improvisou: tomou sopa, comeu pizza e bebeu energético ? Tudo enquanto seguia equilibrado sobre a prancha.

"Só quando completou mais de oito horas de surfe, ele finalmente teve certeza de que havia batido o recorde", informou o Guinness em comunicado. "Foi então que voltou à margem, exausto, mas eufórico, e se jogou na água para celebrar."

RECORDE ANTERIOR

O recorde anterior era de 2011, quando o panamenho Gary Saavedra surfou a esteira de um barco por 3 horas e 55 minutos, percorrendo 43,1 milhas no Canal do Panamá.

A diferença, no entanto, é que Saavedra surfou em águas abertas, enquanto Neuböck manteve-se em uma onda parada.