O clube que desejar contar com Endrick na próxima temporada terá que desembolsar 4,5 milhões de euros (R$ 28,1 milhões). A informação é do jornal espanhol As.

O valor é composto por parte do custo pela contratação do atacante e também seu salário no intervalo de seis meses. O Real Madrid planeja emprestar o jogador na próxima janela de transferências, que abre em dezembro.

O Real contabiliza que Endrick custa 3 milhões de euros fixos por temporada. O cálculo é feito a partir dos 35 milhões de euros fixos desembolsados pelo time merengue para ter o jovem brasileiro por seis temporadas.

Soma-se à quantia 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) referente aos salários do jogador durante o período do empréstimo. O time merengue não planeja vender o atacante em definitivo.

PARA ONDE VAI ENDRICK?

A prioridade do jogador é atuar fora da Espanha e em uma equipe que dispute a Liga dos Campeões, segundo o tabloide espanhol

O estafe do atacante, inclusive, já começou a ouvir propostas. O Getafe foi apontado recentemente como potencial interessado no ex-Palmeiras.

Endrick também está de olho na Copa do Mundo de 2026. Ele entende que precisa de sequência e visibilidade para seguir na lista da seleção brasileira e enfim ser convocado por Carlo Ancelotti.

