SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma bola de fogo foi vista cruzando o céu de estados brasileiros da região Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

Nas redes sociais, há registros de avistamentos feitos na Bahia, Sergipe, Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. Vídeos foram captados por volta das 21h50 (horário de Brasília), durante a noite desta segunda-feira (27).

Fenômeno foi visto a olho nu. Nas gravações compartilhadas nas redes sociais foi possível notar o objeto iluminado cortando o céu por alguns segundos.

Objeto visto entrando na atmosfera é lixo espacial. Segundo o Bramon (Rede Brasileira de Observação de Meteoros), há a suspeita de que seja o fragmento do segundo estágio do foguete chinês Long March 71, que lançou um satélite em junho do ano passado.

Ao entrar na atmosfera, material pega fogo e dificilmente chega ao solo intacto. Lixo espacial entra na atmosfera a mais de 20 mil km/h, começa a pegar fogo e se desintegra na maioria das vezes. Em 2022, um pedaço de lixo espacial de 600 kg foi encontrado no Paraná - na época, tratava-se de uma peça de foguete da SpaceX.