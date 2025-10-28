SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Arábia Saudita prepara a construção de um estádio futurista para a Copa do Mundo de 2034 e que ficará suspenso a 350 metros de altura.

O NEOM Stadium ficará na cidade linear de The Line, que ainda está sendo construída. O estádio, segundo imagens divulgadas pelo Paris Match, ficará como um "ninho de pássaro", em cima de um prédio e com vista para o restante do complexo futurístico.

O estádio terá capacidade para 46 mil pessoas e deve ser inaugurado em 2032, dois anos antes da Copa do Mundo. O transporte não será feito por carros. Haverá uma linha de trem de alta velocidade capaz de percorrer toda a extensão da cidade em apenas 20 minutos.

O NEOM Stadium será alimentado por energia renovável, assim como todo a cidade de The Line. Ele é um dos 15 estádios pelos quais a Arábia Saudita quer espalhar os jogos da Copa do Mundo ?os outros ficam nas cidades de Riade, Jidá, Abha e Al Khobar.

A cidade que abrigará o estádio consiste em um "prédio" em uma linha reta de 170km e que terá 200 metros de largura e 500 metros de altura. A estimativa é de que cerca de 9 milhões de pessoas possam morar nela. Parte do complexo deve ser entregue em 2030, a quatro anos do início da Copa do Mundo. A conclusão de toda a construção pode demorar até 50 anos.

O dono do estádio futurístico será o Neom Sports Club. A equipe, que já teve o atacante Romarinho, ex-Corinthians, subiu para a elite do futebol saudita no ano passado e é financiada pelo Fundo Saudita (PIF), que também é administrador de times como Al Hilal, Al Nassr e Al Ittihad. Enquanto aguarda a construção da sua nova casa, o clube manda seus jogos Tabuk, cidade vizinha ao projeto.