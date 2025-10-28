SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador Daniel Alves, de 41 anos, foi gravado em um culto evangélico na cidade de Girona, na Espanha. O baiano aparece durante uma pregação em uma igreja pentecostal no último domingo (26), e o vídeo ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Nas imagens, o ex-lateral aparece sentado nas primeiras fileiras do templo e é convidado pelo pastor a subir ao púlpito. Em tom emocionado, ele fala sobre superação e fé.

"É preciso acreditar. Eu sou uma prova disso, porque tudo o que Deus promete, Ele cumpre", afirmou em espanhol, recebendo aplausos da congregação.

Daniel contou que passou a frequentar a igreja a convite do pastor, a quem chamou de "mensageiro de Deus".

O ex-jogador foi absolvido em março deste ano da condenação por agressão sexual, caso que ganhou repercussão internacional em 2023. Apesar da decisão favorável, o Ministério Público de Barcelona recorreu da sentença, e o processo foi levado ao Tribunal Supremo da Espanha, onde ainda aguarda julgamento.

A denúncia foi feita por uma jovem que afirmou ter sido violentada em uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022. Daniel negou as acusações e chegou a apresentar versões diferentes sobre o episódio. Durante o período de prisão preventiva, que durou quase um ano, ele sempre sustentou ser inocente.

Mesmo após o caso judicial, Daniel permaneceu na Espanha ao lado da esposa, a modelo Joana Sanz, com quem vive há anos. No início de outubro, o casal anunciou o nascimento do primeiro filho, informação compartilhada nas redes sociais nove dias após o parto. O nome do bebê, no entanto, não foi revelado.

A aparição do ex-jogador na igreja marca um novo momento em sua vida pública, após meses de reclusão e silêncio. Em sua fala, Daniel buscou transmitir uma mensagem de recomeço.

"Deus me deu forças quando parecia impossível seguir. Hoje entendo que tudo o que vivi tinha um propósito", declarou ele diante dos fiéis.