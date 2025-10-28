SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG anunciou que deixou a Libra e retornará à Liga Forte União (LFU).

A volta acontece cerca de dois anos após o Atlético-MG fechar com a Libra. Antes, o time mineiro era ligado à Liga Forte Futebol (LFF), que depois de juntou ao Grupo União e formou a LFU.

Na nota, o Galo cita "atitudes individualistas" e que "desenvolvimento do futebol só é possível por meio da cooperação entre os clubes", mas não cita outros clubes ou dirigentes.

A Sports Media Entertainment vai adquirir parte dos direitos econômicos do Atlético-MG ligados ao Campeonato Brasileiro. O clube afirmou que esta movimentação ainda respeitará contratos vigentes.

O Atlético-MG se torna o 34° time do bloco de clubes ligados à LFU. A Libra tem 13 integrantes.

*

VEJA NOTA COMPLETA

"O Clube Atlético Mineiro anuncia sua decisão de retornar à Liga Forte União (LFU), com o objetivo de contribuir decisivamente para a criação de uma liga unificada no Brasil.

Desde o início do debate sobre a criação de uma liga nacional, o Atlético sempre defendeu um modelo moderno, sustentável e com os clubes no centro das decisões estratégicas. O futuro retorno à LFU reflete a convicção de que os clubes da mesma competição são interdependentes e que a cooperação é essencial para fortalecer o futebol brasileiro.

O Galo entende que a LFU oferece a estrutura sólida para que esse modelo se concretize, combinando governança consistente, união de ideais, visão de longo prazo, incentivos à cooperação saudável e processos profissionais, em linha com as melhores práticas dos principais mercados esportivos do mundo.

A LFU é uma associação que reúne 33 clubes brasileiros, sendo 11 da Série A, com o propósito de modernizar a estrutura e a governança do futebol nacional. Criada em 2022, a associação representa um movimento sólido e coordenado de alguns dosprincipais clubes do país na promoção de melhorias no futebol profissional, em busca de maior sustentabilidade financeira, transparência e equilíbrio competitivo.

Estruturada sob um modelo de governança profissional, a LFU firmou, em 2023, um acordo de investimento de longo prazo, assegurando previsibilidade de receitas e autonomia para seus membros.

O Atlético dará esse passo para somar, liderar pelo exemplo e contribuir para uma liga unificada que promova equilíbrio competitivo, crescimento dos clubes e sustentabilidade financeira.

O Galo acredita que atitudes individualistas comprometem o diálogo e enfraquecem o propósito comum. O desenvolvimento do futebol só é possível por meio da cooperação entre os clubes.

A Sports Media Entertainment irá adquirir parte dos direitos econômicos do Atlético relacionados ao Campeonato Brasileiro. A implementação dessa transação respeitará contratos vigentes e estará sujeita ao cumprimento de uma série de condições precedentes e obtenção das aprovações necessárias."