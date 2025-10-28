SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Palmeiras aprovou na noite desta segunda-feira (27) as contas do mês de setembro, e o Alviverde já tem a maior receita de sua história.

O clube projeta fechar 2025 com uma receita recorde de R$ 1,7 bilhão, a mesma projeção do Flamengo no ano.

O QUE ACONTECEU

O Palmeiras acumulou R$ 1,4 bilhão somando receitas operacionais e financeiras até setembro. Esse número já é a maior receita da historia do clube ?no ano passado, o clube fechou com R$ 1,3 bilhão.

Agora, a projeção do Alviverde até o fim do ano é chegar a R$ 1,7 bi. O Flamengo, clube que arrecadou mais de R$ 1 bilhão nos últimos quatro anos, registrou em 2024 uma receita bruta de R$ 1,3 bi. O Rubro-negro também estima fechar o ano com R$ 1,7 bi.

A previsão orçamentária do Palmeiras do fim do ano passado previa uma arrecadação de R$ 1,038 bilhão em 2025. No entanto, essa marca foi ultrapassada com a aprovação das contas de julho.

Os novos patrocíbio, as vendas de Estêvão, Richard Ríos, e o resultado esportivo no Mundial de Clubes no meio do ano ajudaram a turbinar essas receitas.