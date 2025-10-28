SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A reclamação de Vini Jr. ao saber que seria substituído no clássico contra o Barcelona, no último domingo, entrou para a lista de episódios polêmicos envolvendo atletas do Real Madrid e o técnico Xabi Alonso.

RELAÇÃO FICA RUIM

As decisões do treinador não têm agradado aos jogadores. Vini Jr. se juntou a Rodrygo, Rüdiger, Valverde e Camavinga no "clube" dos que já reclamaram ou mandaram indiretas sobre decisões do técnico.

Antes de Vini, Rodrygo foi outro brasileiro a reclamar das decisões de Xabi Alonso. O atacante ficou no banco durante todo o Mundial de Clubes foi substituído durante jogo contra o Real Oviedo, no Campeonato Espanhol, e disparou: "Todo jogo é isso aí".

Escolhas táticas do treinador incomodam. O uruguaio Federico Valverde e o francês Eduardo Camavinga não citaram o técnico especificamente, mas demonstraram insatisfação por jogarem nas laterais em algumas partidas. Xabi tentou acalmar os ânimos.

Nenhum jogador, nem Fede, nem Rodrygo, nem Vini, jamais me disse que não queria jogar em uma posição. Isso não aconteceu. Todo mundo quer jogar, e quando não jogam, eles gostariam de estar em campo. Xabi Alonso

Rüdiger chegou a deixar claro para um dos auxiliares do treinador o incômodo com o treinador. Desde a chegada de Xabi, a relação entre ele e o elenco é distante, um cenário contrastante com o que era como antecessor Carlo Ancelotti, por exemplo.

As decisões de Xabi também devem levar Endrick a deixar o Real Madrid. O brasileiro não tem oportunidades com o treinador e se vê atrás de nomes menos badalados, como o espanhol Gonzalo García, na disputa por um espaço no ataque. Um empréstimo deve ser consumado em breve, apesar de o treinador dizer que ele e os demais companheiros entrarão em campo.

"A competição no ataque é intensa. Ele [Endrick] precisa estar preparado para o momento e o contexto de cada partida. Tanto ele quanto Gonzalo [Garcia] e Brahim [Díaz]. Eles entrarão em campo, porque há muitas partidas. Este é o futebol de elite e precisamos de muitos jogadores bons", disse Xabi Alonso.

SITUAÇÃO DE VINI JR.

A explosão de Vini Jr. ao sair no clássico contra o Barcelona ganhou altas proporções. O atacante ficou inconformado ao ser substituído, chegou a ir em direção aos vestiários, mas voltou ao banco de reservas.

Xabi Alonso disse que conversaria com o jogador sobre o que aconteceu, mas colocou panos quentes na situação. O elenco se reapresenta nesta quarta-feira (29) para começar a preparação para o jogo contra o Valencia, no final de semana.

Fico com muitas coisas positivas da partida, e muitas coisas positivas do Vini. Nós conversaremos, obviamente, mas não quero perder o foco do que é realmente importante. Essas são coisas que conversaremos, e dentro do grande jogo que fizemos, o Vini também contribuiu. Xabi Alonso

O brasileiro tem jogado menos com o novo treinador. O camisa 7 jogou os 90 minutos em apenas três dos 13 jogos que tem na temporada ? ele começou no banco em três deles e foi substituído em 10 dos que foi titular.

Vini Jr. pode ser multado e até suspenso pelo Real Madrid, segundo o jornal Mundo Deportivo. O atacante pode ter de pagar uma multa de até 53 mil euros (R$ 331,3 mil), como também pode ser suspenso da função e ter o salário congelado por até dez dias.