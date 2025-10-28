SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras fechou o sexto patrocínio para o seu uniforme e viu a camisa valorizar 110% após o fim da parceria com a Crefisa/FAM ?empresas de Leila Pereira que tinham um contrato de exclusividade com o Alviverde até o fim do ano passado.

A reportagem apurou que, com o novo acordo com a Cimed, o Palmeiras chegou a cerca de R$ 170 milhões garantidos em patrocínios no uniforme. Isso representa uma valorização de 110% em relação aos valores praticados no contrato com as empresas de Leila (R$ 81 milhões fixos, que poderiam chegar em R$ 120 milhões por metas).

Se o Palmeiras fechar uma temporada vitoriosa, esse valores podem chegar próximo dos R$ 300 milhões. A direção acertou os acordos com bônus por premiação. Todos têm um valor fixo com variáveis por metas.

O fim da parceria com a Crefisa/FAM possibilitou acordos com marcas de diferentes áreas. nesta terça-feira (28), o Palmeiras tem em seu uniforme: Sportingbet (casa de aposta), Sil Fios e Cabos Elétricos, Grupo Fictor (empresa do segmento do agronegócio), Uniasselvi (instituição de ensino), D'Itália Panelas e Cimed (empresa farmacêutica).

A Puma, fornecedora de material esportivo, ainda paga cerca de R$ 50 milhões (entre fixo e variável) por temporada para o Alviverde. Palmeiras e Puma estão juntos desde o início de 2019.

A meta de Leila Pereira para 2025 era fazer a camisa atingir R$ 200 milhões. Com os valores variáveis, isso já fica para trás.

VEJA TODOS OS PATROCÍNIOS DO UNIFORME DO PALMEIRAS E QUANTO ELES PODEM RENDER

Sportingbet (máster): R$ 100 milhões fixos (podendo chegar a R$ 170 milhões)

Sil Fios e Cabos Elétricos (mangas): R$ 11 milhões

Grupo Fictor (costas e máster na base): R$ 30 milhões (fixo e variável)

Uniasselvi (frontal dos calções de jogo, treino e aquecimento): R$ 8 milhões

D'Itália Panelas (parte traseira do calção): R$ 4 milhões fixos, podendo chegar a R$ 6 milhões

Cimed (omoplata): R$ 57 milhões entre valores fixos e variáveis