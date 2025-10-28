SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira (28) na Academia de Futebol, e o técnico Abel Ferreira teve uma boa notícia: Aníbal Moreno participou da atividade e pode estar em campo no jogo decisivo contra a LDU na Copa Libertadores.
Aníbal Moreno realizou parte do treinamento integrado ao elenco. O Alviverde realizou atividades técnicas com ênfase nas marcações, além de jogos em campo reduzido. Aníbal Moreno realizou parte do treinamento integrado ao elenco.
O argentino foi desfalque no jogo de ida contra a LDU e contra o Cruzeiro. Ele foi diagnosticado com um edema na panturrilha esquerda.
Abel Ferreira comanda o último treino tático nesta quarta-feira (29) no Allianz Parque. A torcida iniciou um movimento para que ele fosse aberto, mas o clube não liberou.
Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.