SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os torcedores do Palmeiras fizeram um movimento nas redes sociais pedindo que o treino desta quarta-feira (29), no Allianz Parque, fosse aberto e com a presença de torcida. No entanto, isso não vai acontecer.

A reportagem apurou que a comissão técnica do Palmeiras fará um trabalho importante para a estratégia a ser adotada pela equipe no jogo decisivo da Libertadores, de modo que o Departamento de Futebol entende que não é viável liberar o acesso do público e da imprensa.

A direção do Alviverde entende que não pode dar informações adicionais ao nosso adversário na véspera de uma decisão. O Palmeiras precisa reverter um placar de 3 a 0 para conseguir a classificação para a final.

O Palmeiras ficou satisfeito com a iniciativa e conta com o apoio do torcedor no jogo de quinta, mas após avaliação interna ficou decidido pelo treino fechado.

Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.