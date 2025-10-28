SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina cresceu no segundo tempo e venceu a Itália por 1 a 0, no estádio Ennio Tardini, em Parma, no segundo amistoso desta Data Fifa.

Luany fez o gol do jogo para o Brasil. A atacante aproveitou cruzamento vindo dos pés de Dudinha para ir às redes.

Mexidas de Arthur Elias animaram o jogo. Após primeiro tempo travado, o treinador promoveu as entradas de Dudinha e Ludmilla no ataque. A dupla deu mais movimentação e auxiliou na criação de jogadas de perigo.

O Brasil segue embalado com Arthur Elias. A seleção chegou ao oitavo jogo consecutivo sem perder: são sete vitórias e um empate. A última derrota aconteceu em junho, quando a equipe foi superada pela França por 3 a 2, em amistoso.

A partida teve jogadora do Palmeiras saindo carregada e chorando. Laís Estevam sentiu dores no joelho após um lance com Cantore já no segundo tempo e não conseguiu continuar em campo. Recentemente, ela passou por uma artroscopia no local.

A seleção brasileira feminina voltará a campo somente em dezembro. No dia 2, o Brasil encara Portugal em mais um amistoso contra uma rival europeia. Nesta Data Fifa, além da vitória sobre a Itália, a seleção também bateu a Inglaterra ?ambos os jogos foram na casa das rivais.

LANCES IMPORTANTES E GOLS

Chega o Brasil. Luany recebeu pela direita e serviu Jheniffer já no meio do primeiro tempo. A centroavante bateu cruzado, mas fraco, facilitando a defesa da goleira Durante.

Lorena salva a seleção. Cantore avançou com espaço pela esquerda e bateu colocado. Lorena voou no canto direito e espalmou.

Passou por todo mundo. Tainá Maranhão recebeu em velocidade pela esquerda, invadiu a área e tocou para o meio. Jheniffer e Amanda Gutierres passaram da bola e não conseguiram finalizar.

Que pancada! Tainá Maranhão arrancou, segurou as adversárias na força e soltou o pé da intermediária. A bola teve direção e força, mas foi no meio. A goleira espalmou.

Luany coloca o Brasil na frente: 1 a 0. Bia Zaneratto acionou Dudinha pela direita. A atacante insistiu até o fim e cruzou na segunda trave. Luany apareceu sozinha para completar para o fundo das redes.

Durante faz milagre e salva a Itália. Ludmila avançou pela direita e cruzou para o meio. Dudinha apareceu na área para finalizar e bateu firme. Durante mostrou tempo de reação e defendeu com a perna.

Quase o segundo! Ludmila parou em duas boas defesas de Durante. Na primeira, ela recebeu de Dudinha e bateu cruzado. Na sobra, limpou a marcação, levou para a direita e chutou firme, no meio.

Passou raspando. Bia Zaneratto recebeu dentro da área, dominou, teve tempo para pensar e bateu cruzado. A bola triscou o pé da trave saiu.

Local: Ennio Tardini, em Parma (ITA)

Árbitra: Olivia Tschon (AUT)

Assistentes: Amira Sarah Gutschi (AUT) e Linda Achmüller (AUT)

Gol: Luany (22'/2°T)Cartões amarelos: Isa Haas, Ary Borges (BRA), Linari, Bergamaschi, Beccari (ITA)

ITÁLIA

Durante; Oliviero (Bonansea), Linari, Salvai e Soffia (Bergamaschi); Tomaselli (Severini), Schatzer (Dragoni) e Greggi; Cantore (Beccari) e Piemonte (Girelli). T.: Andrea Soncin

BRASIL

Lorena; Bruninha (Isa Chagas), Isa Haas, Mariza e Yasmim; Ary Borges e Laís Estevam (Duda Sampaio); Tainá Maranhão (Ludmila), Luany, Jheniffer (Dudinha) e Amanda Gutierres (Bia Zaneratto). T.: Arthur Elias