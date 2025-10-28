SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ifab, principal órgão responsável pelas regras do futebol mundial, discutiu algumas mudanças no protocolo do árbitro de vídeo em painel realizado nesta terça-feira (28). Entre elas, a intervenção do VAR em lances de possível segundo amarelo e, como consequência, expulsão.

A reunião foi realizada de maneira virtual e faz parte dos Painéis Consultivos Técnicos e de Futebol. Ela foi presidida por Noel Mooney, Diretor Executivo da Associação de Futebol do País de Gales.

A proposta de que o árbitro de vídeo interfira em jogadas de possível segundo amarelo foi bem recebida durante a discussão, segundo a própria Ifab. É importante frisar que, inicialmente, a medida valeria apenas quando a expulsão acontecesse de maneira incorreta.

Uma proposta oficial será apresentada na Reunião Anual de Negócios da Ifab, em janeiro de 2026, no Reino Unido.

Outros assuntos também foram discutidos na reunião, como a diminuição de decisões importantes na regra do impedimento, tempo limite para que os goleiros coloquem a bola em jogo e dois toques em penalidades máximas.