Embalado com o título do ATP 500 da Basileia no último domingo (28), o jovem tenista carioca João Fonseca, agora número 28 do mundo, venceu de virada o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 1 nesta terça-feira (28), na estreia do Masters 1000 de Paris (França). Os dois se reencontraram após a primeira derrota do canadense para o brasileiro há quatro dias, em jogo das quartas do ATP 500 da Basileia, quando Shapovalov (24º no ranking) desistiu da partida no terceiro e decisivo set, devido a uma lesão.
Fonseca chegou a receber atendimento médico no meio do terceiro set, por conta de dores na coxa esquerda. De volta à quadra, o brasileiro manteve o ritmo intenso, selando a vitória com parciais de 5/7 6/4 6/3, após 2h05 de jogo.
Feliz com a forma com que lidei com a partida hoje desde o começo. Uma semana nova, oportunidade nova de jogar um bom tênis. Aqui há condições diferentes, uma bola diferente, a quadra também diferente, um torneio maior. Sabia que aqui em Paris a torcida brasileira também viria em peso, estou muito feliz de passar para a próxima rodada, comemorou o carioca de 19 anos, que iniciou a temporada na 145ª posição no ranking.
João Fonseca volta a competir nesta quarta (29), a partir das 16h10 (horário de Brasília). Pela primeira vez na carreia, ele enfrentará o russo Karen Khachanov (14º). O vencedor avançará às oitavas.
Dupla de Stefani conhece grupo no WTA Finals
Pela primeira vez no WTA Finals, competição que reúne as oito melhores duplas da temporada, a parceria da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos conheceram suas adversárias na fase de grupos. O torneio começa no próximo sábado (1º de novembro), em Riad (Arábia Saudita).
Stefani e Babos asseguraram vaga na competição após conquistarem quatro títulos este ano Foram campeãs do WTA 250 Open, na capital paulista e de três WTA 500: Linz (Áustria), Estrasburgo (França) e Tóquio (Japão).
Após sorteio, as oito duplas foram divididas em duas chaves. Stefani e Babos estão no grupo intitulado Liezel Huber (homenagem à ex-tenista sul-africana, de 49 anos). A outra chave foi nomeada de Martina Navratilova, um tributo à maior vencedora do Torneio de Wimbledon (entre mulheres e homens), com nove títulos.
Todas as quatro duplas de cada chave competirão entre na primeira fase (grupos) . As duas primeiras colocadas avançam às semifinais.
Grupo Liezel Huber
Taylor Townsend (EUA) e Katerina Siniaková (República Tcheca) - 2ª cabeça-de-chave
Gabriela Dabrowski (Canadá) e Erin Routliffe (Nova Zelândia) 3ª
Diana Shnaider (Rússia) e Mirra Andreeva (Rússia) - 5ª
Luisa Stefani (Brasil) e Timea Babos (Hungria) - 7ª
Grupo Martina Navratilova
Sara Errani (Itália) e Jasmine Paolini (Itália) - 1ª
Elise Mertens (Bélgica) e Veronika Kudermetova (Rússia) - 4ª
Su-wei Hsieh (Taiwan) e Jelena Ostapenko (Letônia) - 6ª