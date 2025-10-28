SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Independiente Del Valle por 3 a 1 na noite desta terça-feira (28), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Com o resultado, o time mineiro avançou à final da Copa Sul-Americana com 4 a 2 no placar agregado.

Guilherme Arana e Bernard construíram boa vantagem para a equipe ainda no primeiro tempo. Spinelli descontou após falha de Everson, já na etapa complementar, mas Hulk garantiu a classificação.

O Atlético volta a campo no domingo (2), quando visita o Internacional, pela 31ª primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio.

A final da Copa Sul-Americana será disputada no dia 22 de novembro, em Assunção, capital do Paraguai. Já classificado, o Atlético-MG aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Lanús e Universidad de Chile. O jogo de volta acontecerá nesta quinta-feira (30).

HULK QUEBRA JEJUM, E ATLÉTICO-MG APROVEITA FALHAS DEFENSIVAS

Desde o primeiro minuto, a equipe de Jorge Sampaoli pressionou a saída de bola do Independiente Del Valle. A equipe equatoriana teve muita dificuldade para imprimir seu ritmo por conta disso, e o time da casa soube aproveitar.

As melhores chances do Atlético-MG vieram de bolas recuperadas no campo de ataque. Arana e Bernard, justamente os autores dos gols, tiveram oportunidades para marcar antes mesmo de balançarem as redes.

Além deles, Dudu e Hulk também aproveitaram as chances proporcionadas pelas falhas defensivas. O externo concedeu duas assistências, a segunda partindo de um desarme do meio-campo, enquanto o ídolo do Galo marcou o gol que encerrou um jejum de 16 jogos e sacramentou a classificação para a final.

ATLÉTICO-MG

Everson, Ruan, Vitor Hugo, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Saravia), Alan Franco (Alexsander), Igor Gomes e Bernard (Reinier); Rony (Hulk) e Dudu (Biel).

INDEPENDIENTE DEL VALLE

Villar, Matías Fernández, Carabajal, Schunke e Gustavo Cortez (Zárate); Alcívar, Patrik Mercado (Ibarra), Sornoza (Loor) e Jean Arroyo (Guagua); Hoyos (Yandri Vásquez) e Spinelli.

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolas Taran e Martin Soppi (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Gols: Guilherme Arana, aos 35 minutos do 1º tempo, Bernard, aos 42 minutos do 1º tempo (CAM); Spinelli, aos 18 minutos do 2º tempo (IDV).

Cartões amarelos: Everson e Biel (CAM); Jean Arroyo (IDV)