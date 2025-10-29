SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians terá a semana livre de preparação para a partida contra o Grêmio, no domingo (2), às 16h (de Brasília). Uma vitória na Neo Química Arena pode dar a tranquilidade no Campeonato Brasileiro e praticamente enterrar a chance de rebaixamento.

PARA TRAZER A PAZ AO CORINTHIANS

O Timão conquistou três pontos importantíssimos na última vez que entrou em campo pelo Brasileiro. No sábado (25), o clube paulista venceu o Vitória por 1 a 0, em Salvador, e chegou aos 39 pontos. O próprio Vitória abre o Z4, com 31. Caso vença o Grêmio em Itaquera, o Corinthians atingirá os 42 pontos.

O Timão tem atualmente menos de 1% de chance de rebaixamento, de acordo com levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O triunfo ainda pode colocar o Corinthians na briga por uma vaga na Libertadores. Em caso de derrota do Botafogo, sexto colocado, a diferença cairia para apenas cinco pontos.

Dorival Júnior e companhia também pensam na tranquilidade para trabalhar pensando na Copa do Brasil. O Corinthians está na semifinal, na qual enfrentará o Cruzeiro, e pode conseguir um título de expressão e a vaga na Libertadores por esse caminho.

42 PONTOS CONTRA A QUEDA

Nas últimas cinco edições do Brasileiro, somente três equipes caíram para a Série B com 42 pontos ou mais.

Grêmio, em 2021, e Santos, dois anos depois, foram rebaixados com 43 pontos. O Athletico Paranaense, na última edição do Campeonato Brasileiro, caiu com 42.

Ainda dentro do recorte, Ceará e Vasco caíram com pontuações inferiores. O Vozão fez apenas 37 em 2022, na edição com menos apelo na briga contra o rebaixamento, enquanto o Cruzmaltino terminou com 41 pontos em 2020.