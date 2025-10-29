(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem negociações abertas para renovar o contrato de duas joias da base em fim de contrato no ano que vem: Rodriguinho e Negrucci.

As conversas ainda estão em fase de evolução, segundo apurou o UOL.

Ambos os acordos devem ter validade até 2028. Negrucci tem contrato até o meio do ano que vem e já poderia abrir conversas com outro clube para assinar pré-contrato em janeiro. Rodriguinho tem seis meses a mais de contrato, até dezembro.

A dupla ganhou espaço com o técnico Hernán Crespo nos últimos meses. Rodriguinho, inclusive, está com frequência na rotação principal do elenco, enquanto Negrucci ganhou mais espaço em jogos recentes atuando fora de posição, em meio a uma crise de ausências na zaga.

DUPLA É 'EXCEÇÃO'

O Tricolor suspendeu conversas por renovação com atletas em fim de contrato nesta temporada, mas vê a dupla cria de Cotia como ativos importantes de se manter. Por isso, espera encaminhar os acertos nas próximas semanas.

Nomes como Luiz Gustavo, Juan Dinenno, Emiliano Rigoni e o terceiro goleiro Leandro ficarão livres no mercado em janeiro caso não acertem novos vínculos. A diretoria espera definir quais competições disputará em 2026 para estabelecer sua linha de ação.

A primeira reunião de planejamento para a próxima temporada acontece nesta quarta-feira (29), na parte da tarde. A diretoria começará a esboçar o elenco para o ano que vem. A primeira 'saída' foi acertada nesta terça-feira (28), com o encaminhamento da venda de Rodrigo Nestor ao Bahia.