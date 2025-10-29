SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Fonseca vai encarar o russo Karen Khachanov, nesta quarta-feira (29), às 16h30 (de Brasília), na segunda rodada do Masters 1000 de Paris.
QUEM É KHACHANOV
Khachanov tem 28 anos e nasceu em Moscou, capital da Rússia. O tenista é o atual 14° colocado no ranking da ATP.
O russo já foi campeão do Masters 1000 de Paris. Em 2018, ele venceu o sérvio Novak Djokovic na decisão, naquele que foi o principal título da sua carreira.
Khachanov foi vice-campeão olímpico. Ele acabou derrotado por Alexander Zverev na final das Olimpíadas de Tóquio 2020.
O tenista mede 1,98m e teve um surto de crescimento aos 12 anos. Por causa do problema, ele teve dificuldades de coordenação e quase abandonou o tênis na adolescência.
Khachanov já disse que um árbitro estava bêbado durante uma partida. O episódio aconteceu em 2020, durante o Aberto da Europa, quando ele contestou decisões do árbitro Adel Nour.
"Onde você acha que eu estou indo? Para a arquibancada? Cara, você está bêbado hoje. Não fale comigo, eu não quero te ouvir, fale sozinho", disse Khachanov.
Khachanov chegou a dar um chute na rede e uma raquetada na estrutura da cadeira do árbitro neste dia. Ele foi derrotado pelo britânico Daniel Evans na partida.
O russo diz que seria jogador de basquete ou agente esportivo se não fosse tenista. Fora das quadras, gosta de praticar outros esportes e tem bom desempenho no xadrez.
Os principais ídolos também estão no esporte: LeBron James (basquete), Cristiano Ronaldo (futebol) e Conor McGregor (MMA).
FONSECA EMBALADO PARA DUELO INÉDITO
A partida será a primeira entre João Fonseca e Karen Khachanov. O brasileiro chegou à segunda rodada após derrotar Denis Shapovalov, e o russo deixou Ethan Quinn para trás.
Fonseca chega em momento iluminado. O tenista foi campeão do ATP 500 da Basileia no último final de semana e chegou à 28ª colocação no ranking. Este foi apenas o segundo título dele em torneios ATP ?o outro foi em Buenos Aires.